Долар знову подолав позначку в 27 грн: курс валют на 16 грудня
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Нацбанк встановив оновлені курси валют на сьогодні
У четвер, 16 грудня, Національний банк України (НБУ) підняв офіційний курс долара США до позначки 27 грн 19 коп., що майже на 20 копійок вище у порівнянні з попереднім банківським днем.
Інформацію щодо змін на ринку валюти головний регулятор країни оприлюднив на своєму офіційному сайті.
Так, у четвер євро також трошки "підскочив" у ціні — на 8 копійок, польський злотий уповільнився, збільшившись лише на 2 копійки, а що стосується британського фунта стерлінгів, то він різко подорожчав до 36,02 грн, що аж на 26 копійок більше, аніж учора.
Детальніше по курсах валют від Нацбанку на четвер, 16 грудня:
- долар США – 27,19 грн (напередодні — 26,99 грн);
- євро – 30,61 грн (напередодні — 30,53 грн);
- злотий — 6,61 грн (напередодні — 6,59 грн);
- 1 фунт стерлінгів — 36,02 грн (напередодні — 35,76 грн);
- 10 російських рублів – 3,68 грн (напередодні — 3,67 грн).
Офіційний курс валют від НБУ на іноземну валюту:
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