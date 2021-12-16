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Долар знову подолав позначку в 27 грн: курс валют на 16 грудня

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Розцінки на долар, євро та іншу валюту
Розцінки на долар, євро та іншу валюту

Нацбанк встановив оновлені курси валют на сьогодні

У четвер, 16 грудня, Національний банк України (НБУ) підняв офіційний курс долара США до позначки 27 грн 19 коп., що майже на 20 копійок вище у порівнянні з попереднім банківським днем.

Інформацію щодо змін на ринку валюти головний регулятор країни оприлюднив на своєму офіційному сайті.

Так, у четвер євро також трошки "підскочив" у ціні — на 8 копійок, польський злотий уповільнився, збільшившись лише на 2 копійки, а що стосується британського фунта стерлінгів, то він різко подорожчав до 36,02 грн, що аж на 26 копійок більше, аніж учора.

Детальніше по курсах валют від Нацбанку на четвер, 16 грудня:

  • долар США – 27,19 грн (напередодні — 26,99 грн);
  • євро – 30,61 грн (напередодні — 30,53 грн);
  • злотий — 6,61 грн (напередодні — 6,59 грн);
  • 1 фунт стерлінгів — 36,02 грн (напередодні — 35,76 грн);
  • 10 російських рублів – 3,68 грн (напередодні — 3,67 грн).

Офіційний курс валют від НБУ на іноземну валюту:

Скріншот з сайту НБУ
Скріншот з сайту НБУ

Раніше "Телеграф" писав, що дієтологи радять не витрачати гроші на безглузді аптечні добавки та закликали урізноманітнити харчові вподобання овочами, які точно принесуть більше користі, аніж пігулки.

Теги:
#НБУ #Гривня #Долар #Курс #Курс валют #Злотий #Євро
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