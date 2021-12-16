Доллар снова преодолел отметку в 27 грн: курс валют на 16 декабря

Нацбанк установил обновленные курсы валют на сегодня

В четверг, 16 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) поднял официальный курс доллара США до отметки 27 грн 19 коп., что почти на 20 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Информацию об изменениях на рынке валюты главный регулятор страны обнародовал на своем официальном сайте.

Так, в четверг евро также немного "подскочил" в цене — на 8 копеек, польский злотый замедлился, увеличившись всего на 2 копейки, а что касается британского фунта стерлингов, то он резко подорожал до 36,02 грн, что аж на 26 копеек больше, чем вчера.

Детальнее по курсам валют от Нацбанка на четверг, 16 декабря:

доллар США – 27,19 грн (накануне – 26,99 грн);

евро – 30,61 грн (накануне – 30,53 грн);

злотый — 6,61 грн (накануне — 6,59 грн);

1 фунт стерлингов — 36,02 грн (накануне — 35,76 грн);

10 российских рублей – 3,68 грн (накануне – 3,67 грн).

Официальный курс валют от НБУ на иностранную валюту:

Скриншот с сайта НБУ

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