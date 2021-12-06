Не нужно тратить деньги на аптечные добавки: диетолог рассказал, почему важно есть овощи
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Диетолог Светлана Фус отмечает, что питание должно быть разнообразным
Рацион каждого человека должен состоять из различных продуктов: в него должны входить и злаковые продукты, и бобовые, и мясо или его заменители, и конечно же овощи, фрукты и ягоды.
Известный диетолог Светлана Фус, которая ранее рассказала, с чем нужно сочетать овсянку, чтобы она была вкуснее, на своей странице в Инстаграм поговорила со своими подписчиками о важности овощей в рационе.
В чем состоит польза овощей:
- В первую очередь — это источник минералов и воды. Благодаря употреблению овощей в наш организм поступают калий, кальций, натрий, магний и многие другие элементы, которые важны для протекания всех обменных процессов в организме. ⠀
- Также овощи — важный источник клетчатки и пектина, что помогает работе кишечника, поддерживая его микрофлору.
- Помимо этого, овощи — источник витаминов и хлорофилла.⠀
"Совсем не нужно тратить деньги на аптечные добавки с клетчаткой — натуральные продукты дешевле и лучше" — добавляет Светлана Фус.
Диетолог рекомендует съедать две порции свежих овощей в день. При этом рацион должен состоять из зелени и сырых овощей, а также и из приготовленных. Также важно помнить, что овощи должны быть разнообразными.
Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, почему иногда бывает так, что при здоровом образе жизни и правильном питании лишний вес не уходит, а иногда даже и прибавляется.
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