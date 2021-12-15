Укр

Доллар и евро стремительно "подскочили": курс валют на 15 декабря

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Наталия Чебан Наталия Чебан
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Расценки на валюту 15 декабря
Расценки на валюту 15 декабря

Главный регулятор страны обновил курсы валют на сегодня

Доллар США резко укрепился на своих позициях и по состоянию на среду, 15 декабря, стоит на 11 копеек больше, чем вчера — 26,99 грн по отношению к национальной украинской валюте. При этом евро увеличение цены ускоряет и по сравнению с предыдущим днем становится еще на 21 копейку дороже.

Указанную информацию обнародовал Национальный банк Украины (НБУ) на своем официальном сайте.

Так, в среду, 15 декабря, польский злотый будет стоить на 3 копейки дороже, чем вчера, британский фунт стерлингов подорожал в цене на 16 копеек, а российский рубль увеличился всего на одну копейку против украинской гривны.

Детальнее по курсам валют от главного банка Украины на 15 декабря:

  • доллар США – 26,99 грн;
  • евро – 30,53 грн;
  • злотый — 6,59 грн;
  • 1 фунт стерлингов — 35,76 грн;
  • 10 российских рублей – 3,67 грн.

Обновленные курсы на иностранную валюту:

Курсы иностранной валюты на 15 декабря
Курсы иностранной валюты на 15 декабря

Ранее "Телеграф" писал, как в Минсоцполитики порадовались за украинских пенсионеров, ведь их пенсионные выплаты впервые за семь лет стали больше прожиточного минимума в стране.

Теги:
#Доллар #Валюта #Курс #Рубль #Курс валют #Злотый #Фунт стерлингов
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