Доллар и евро стремительно "подскочили": курс валют на 15 декабря
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Главный регулятор страны обновил курсы валют на сегодня
Доллар США резко укрепился на своих позициях и по состоянию на среду, 15 декабря, стоит на 11 копеек больше, чем вчера — 26,99 грн по отношению к национальной украинской валюте. При этом евро увеличение цены ускоряет и по сравнению с предыдущим днем становится еще на 21 копейку дороже.
Указанную информацию обнародовал Национальный банк Украины (НБУ) на своем официальном сайте.
Так, в среду, 15 декабря, польский злотый будет стоить на 3 копейки дороже, чем вчера, британский фунт стерлингов подорожал в цене на 16 копеек, а российский рубль увеличился всего на одну копейку против украинской гривны.
Детальнее по курсам валют от главного банка Украины на 15 декабря:
- доллар США – 26,99 грн;
- евро – 30,53 грн;
- злотый — 6,59 грн;
- 1 фунт стерлингов — 35,76 грн;
- 10 российских рублей – 3,67 грн.
Обновленные курсы на иностранную валюту:
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