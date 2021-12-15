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Долар і євро стрімко "підскочили": курс валют на 15 грудня

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Розцінки на валюту 15 грудня
Розцінки на валюту 15 грудня

Головний регулятор країни оновив курси валют на сьогодні

Долар США різко укріпився на своїх позиціях та станом на середу, 15 грудня, коштує на 11 копійок більше, аніж учора — 26,99 грн щодо національної української валюти. При цьому євро збільшення ціни прискорює та у порівнянні з попереднім днем стає на ще 21 копійку дорожче.

Вказану інформацію оприлюднив Національний банк України (НБУ) на своєму офіційному сайті.

Так, у середу, 15 грудня, польський злотий коштуватиме на 3 копійки дорожче, аніж учора, британський фунт стерлінгів здорожчав в ціні на 16 копійок, а російський рубль збільшився всього лише на одну копійку проти української гривні.

Детальніше по курсах валют від головного банку України на 15 грудня:

  • долар США – 26,99 грн;
  • євро – 30,53 грн;
  • злотий — 6,59 грн;
  • 1 фунт стерлінгів — 35,76 грн;
  • 10 російських рублів – 3,67 грн.

Оновлені курси на іноземну валюту:

Курси іноземної валюти на 15 грудня
Курси іноземної валюти на 15 грудня

Раніше "Телеграф" писав, як у Мінсоцполітики пораділи за українських пенсіонерів, адже їх пенсійні виплати вперше за сім років стали більшими за прожитковий мінімум в країні.

Теги:
#Долар #Валюта #Курс #Рубль #Курс валют #Злотий #Фунт стерлінгів
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