Долар і євро стрімко "підскочили": курс валют на 15 грудня
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Головний регулятор країни оновив курси валют на сьогодні
Долар США різко укріпився на своїх позиціях та станом на середу, 15 грудня, коштує на 11 копійок більше, аніж учора — 26,99 грн щодо національної української валюти. При цьому євро збільшення ціни прискорює та у порівнянні з попереднім днем стає на ще 21 копійку дорожче.
Вказану інформацію оприлюднив Національний банк України (НБУ) на своєму офіційному сайті.
Так, у середу, 15 грудня, польський злотий коштуватиме на 3 копійки дорожче, аніж учора, британський фунт стерлінгів здорожчав в ціні на 16 копійок, а російський рубль збільшився всього лише на одну копійку проти української гривні.
Детальніше по курсах валют від головного банку України на 15 грудня:
- долар США – 26,99 грн;
- євро – 30,53 грн;
- злотий — 6,59 грн;
- 1 фунт стерлінгів — 35,76 грн;
- 10 російських рублів – 3,67 грн.
Оновлені курси на іноземну валюту:
Раніше "Телеграф" писав, як у Мінсоцполітики пораділи за українських пенсіонерів, адже їх пенсійні виплати вперше за сім років стали більшими за прожитковий мінімум в країні.
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