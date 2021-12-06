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Не потрібно витрачати гроші на аптечні добавки: дієтолог розповів, чому важливо їсти овочі

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Харчування має приносити користь Новина оновлена 06 грудня 2021, 07:56
Харчування має приносити користь

Дієтолог Світлана Фус зазначає, що харчування має бути різноманітним

Раціон кожної людини повинен складатися з різних продуктів: до нього повинні входити і злакові продукти, і бобові, і м’ясо або його замінники, і звичайно ж овочі, фрукти та ягоди.

Відома дієтолог Світлана Фус, яка раніше розповіла, з чим потрібно поєднувати вівсянку, щоб вона була смачнішою, на своїй сторінці в Інстаграм поговорила зі своїми підписниками про важливість овочів у раціоні.

У чому полягає користь овочів:

  • Насамперед — це джерело мінералів та води. ⁣⁣ Завдяки вживанню овочів в наш організм надходять калій, кальцій, натрій, магній та багато інших елементів, які важливі для протікання всіх обмінних процесів в організмі. ⁣⁣⠀
  • Також овочі — важливе джерело клітковини та пектину, що допомагає роботі кишківника, підтримуючи його мікрофлору.
  • ⁣⁣ Крім цього, овочі — джерело вітамінів та хлорофілу.

"Зовсім не потрібно витрачати гроші на аптечні добавки з клітковиною — натуральні продукти дешевші і кращі" — додає Світлана Фус.

Дієтолог рекомендує з’їдати дві порції свіжих овочів на день. При цьому раціон повинен складатися із зелені та сирих овочів, а також і з приготованих. Також важливо пам’ятати, що овочі мають бути різноманітними.

Раніше, "Телеграф" писав, що Світлана Фус розповіла, чому іноді буває так, що при здоровому способі життя та правильному харчуванні зайва вага не йде, а іноді навіть додається.

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Теги:
#Харчування #Овочі #Користь #Світлана Фус
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