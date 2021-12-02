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5 причин полюбити вівсянку - Світлана Фус

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Світлана Фус Світлана Фус
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Вівсянка благотворно впливає на нервову систему
Вівсянка благотворно впливає на нервову систему

Лікар-дієтолог Світлана Фус розповіла про користь популярної каші

Декілька причин полюбити вівсянку:

  1. Вівсянка – джерело повільних вуглеводів. З’ївши вранці тарілку каші із цільних зерен, ті, кому вона підходить, забезпечать стабільний рівень глюкози в крові та почуття ситості на чотири-п’ять годин.
  2. Вівсянка благотворно впливає на нервову систему, а також покращує роботу серця та судин. "У любителів подібного корисного сніданку набагато менше проблем із зайвою вагою.
  3. "Якщо мені підходить вівсянка, але я не можу її полюбити. Що робити?" Відповідь очевидна: додати різноманітності! Щоранку вівсянку можна готувати настільки по-різному, що вона не тільки не набридатиме, а, навпаки, стане найулюбленішою ранковою стравою.
  4. Хто їсть страви з круп щодня, помітно покращує стан шкіри та волосся. Коли каші стають гарною звичкою, то ризик набрати зайву вагу зменшується.
  5. Існує безліч страв, які можна приготувати з вівсянки. Це і млинці, і сирники, і навіть котлети!

Сирники з вівсяними пластівцями без борошна

Інгредієнти:

  • Сир — 200 г
  • Яйце куряче — 1 шт.
  • Вівсяні пластівці — 4 ст.л.
  • Сіль – 1/3 ч.л.

Приготування:

  1. Підготуємо необхідні продукти для сирників із вівсянкою.
  2. Сир розтерти з 1/3 ч. л. солі.
  3. Додати в сир яйце, добре перемішати.
  4. Замочити 2 ст. вівсяних пластівців, додати в сирну масу і перемішати.
  5. За допомогою ложки сформувати з сирної маси сирники, обваляти їх у вівсяних пластівцях, що залишилися.
  6. Обсмажувати сирники на невеликій кількості топленого вершкового масла або (оливкового)/без масла на антипригарній сковороді.
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Матеріал опублікований російською мовою — читати мовою оригіналу
Теги:
#Дієтолог #Вівсянка #Світлана Фус
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