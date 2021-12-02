5 причин полюбити вівсянку - Світлана Фус
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Лікар-дієтолог Світлана Фус розповіла про користь популярної каші
Декілька причин полюбити вівсянку:
- Вівсянка – джерело повільних вуглеводів. З’ївши вранці тарілку каші із цільних зерен, ті, кому вона підходить, забезпечать стабільний рівень глюкози в крові та почуття ситості на чотири-п’ять годин.
- Вівсянка благотворно впливає на нервову систему, а також покращує роботу серця та судин. "У любителів подібного корисного сніданку набагато менше проблем із зайвою вагою.
- "Якщо мені підходить вівсянка, але я не можу її полюбити. Що робити?" Відповідь очевидна: додати різноманітності! Щоранку вівсянку можна готувати настільки по-різному, що вона не тільки не набридатиме, а, навпаки, стане найулюбленішою ранковою стравою.
- Хто їсть страви з круп щодня, помітно покращує стан шкіри та волосся. Коли каші стають гарною звичкою, то ризик набрати зайву вагу зменшується.
- Існує безліч страв, які можна приготувати з вівсянки. Це і млинці, і сирники, і навіть котлети!
Сирники з вівсяними пластівцями без борошна
Інгредієнти:
- Сир — 200 г
- Яйце куряче — 1 шт.
- Вівсяні пластівці — 4 ст.л.
- Сіль – 1/3 ч.л.
Приготування:
- Підготуємо необхідні продукти для сирників із вівсянкою.
- Сир розтерти з 1/3 ч. л. солі.
- Додати в сир яйце, добре перемішати.
- Замочити 2 ст. вівсяних пластівців, додати в сирну масу і перемішати.
- За допомогою ложки сформувати з сирної маси сирники, обваляти їх у вівсяних пластівцях, що залишилися.
- Обсмажувати сирники на невеликій кількості топленого вершкового масла або (оливкового)/без масла на антипригарній сковороді.
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