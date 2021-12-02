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5 причин полюбить овсянку - Светлана Фус

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Светлана Фус Светлана Фус
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Овсянка благотворно воздействует на нервную систему Новость обновлена 02 декабря 2021, 09:50
Овсянка благотворно воздействует на нервную систему

Врач-диетолог Светлана Фус рассказала о пользе популярной каши

Несколько причин полюбить овсянку:

  1. Овсянка — источник медленных углеводов. Съев утром тарелку каши из цельных зерен, те, кому она подходит, обеспечат стабильный уровень глюкозы в крови и чувство сытости на четыре-пять часов.
  2. Овсянка благотворно воздействует на нервную систему, а также улучшает работу сердца и сосудов. "У любителей подобного полезного завтрака гораздо меньше проблем с лишним весом
  3. "Если мне подходит овсянка, но я не могу ее полюбить. Что делать?" Ответ очевиден: добавить разнообразия! Каждое утро овсянку можно готовить настолько по-разному, что она не только не будет надоедать, а, наоборот, станет самым любимым утренним блюдом.
  4. Кто ест блюда из круп каждый день, то заметно улучшится состояние кожи и волос. Когда каши становятся хорошей привычкой, то риск набрать лишний вес уменьшается.
  5. Существует огромное количество блюд, которые можно приготовить из овсянки. Это и блинчики, и сырники, и даже котлеты!

Сырники с овсяными хлопьями без муки

Ингредиенты:

  • Творог — 200 г
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Овсяные хлопья — 4 ст.л.
  • Соль — 1/3 ч.л.

Приготовление:

  1. Подготовим необходимые продукты для сырников с овсянкой.
  2. Творог растереть с 1/3 ч.л. соли.
  3. Добавить в творог яйцо, хорошо перемешать.
  4. Замочить 2 ст.л. овсяных хлопьев, добавить в творожную массу и перемешать.
  5. При помощи ложки сформировать из творожной массы сырники, обвалять их в оставшихся овсяных хлопьях.
  6. Обжаривать сырники на небольшом количестве топленого сливочного масла или (оливкового) / без масла на антипригарной сковороде.
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Теги:
#Диетолог #Овсянка #Светлана Фус
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