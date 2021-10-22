Как употреблять овсянку с пользой: диетолог рассказала о нюансах в приготовлении

Выбирайте цельнозерновые варианты овсяной крупы

Овсянка входит в топ блюд для завтрака. Эта крупа богата витаминами и магнием, но чтобы получить всю пользу от продукта — надо уметь правильно выбирать и готовить овсянку. Подробнее "Телеграф" расспросил диетолога-терапевта Юлию Поворознюк.

Чем полезна овсянка

Овсянка содержит в своем составе много витаминов группы В, которые улучшают работу наших митохондрий — источников энергии. Еще эта крупа имеет достаточно большое количество магния, способствует успокоению нервной системы и нервно-мышечной передаче. Бета-глюкан, имеющийся в овсянке — очень ценная клетчатка, которая питает полезную флору, служит для профилактики онкологических заболеваний.

По словам врача, овсянка очень хорошо обволакивает слизистую желудка. Поэтому при эрозии желудка, гастритах, дуоденитах, язвах способствует заживлению слизистой оболочки желудка. Глютен в овсянке, добавила диетолог, не будет стимулировать синдром повышенной проницаемости кишечника, как в случае с зернами пшеницы.

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Какую овсянку выбрать

Диетолог советует выбирать плющеную овсянку (цельнозерновую крупу). Она полезнее, хотя варится дольше, чем измельченная. Если вы ограничены во времени, то вам подойдет альтернативный вариант: овсянка с добавлением отрубей, которые обеспечат клетчатку и будут способствовать медленному всасыванию сахара.

Часто овсянку сочетают с пшеничным глютеном. Поэтому диетолог советует отдавать предпочтение овсянке с маркировкой Gluten Free.

Овсянка на завтрак

Обычно овсянку употребляют во время утреннего приема пищи.

Вот один из вариантов полезного завтрака:

3 столовые ложки овсянки в готовом виде,

5 граммов сливочного масла или 1 столовая ложка оливкового масла,

2 яйца,

огурец,

яблоко.

Кроме того, овсяную крупу используют в виде гранолы — это смесь овсяной крупы, орехов, меда, иногда риса, обычно запеченных до хрустящего состояния. Приготовить гранолу можно самостоятельно, например, из овсянки, орехов и сухофруктов. Но диетолог призывает не добавлять сахар, заменив его сухофруктами. Потому что если в граноле будет много сахара или меда — возрастет гликемическая нагрузку.

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