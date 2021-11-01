Диетолог рассказал, что можно добавить в овсянку, чтобы она была вкуснее

Чтобы сохранить максимум пользы, диетолог советует варить кашу на воде и добавлять молоко в уже готовую кашу.

Овсянка – это один из самых популярных завтраков в мире. Эта каша является "универсальным" солдатом — ее можно готовить как соленую, так и сладкую: кто как любит.

Диетолог Светалана Фус на своей странице в Инстаграм один из своих постов посвятила этому блюду, а именно тому, как сделать овсянку "разнообразнее".

С чем можно сочетать овсянку

Так как сейчас в разгаре сезон тыквы, то почему бы не добавить приготовить овсянку с тыквой. Такое блюдо будет полезно людям с заболеваниями пищеварительной, сердечно-сосудистой системы и при ухудшении остроты зрения.

Также можно с вечера залить кашу натуральным йогуртом или кефиром, а утром положить орехи и сухофрукты. ⁣⁣Орехов и сухофруктов много добавлять не нужно, ведь они очень калорийные.

Помимо этого, к каше прекрасно подходит корица. Всего одна ложка этой пряности полностью изменит вкус блюда.⁣⁣⠀

Ранее, "Телеграф" писал, что диетолог Светлана Фус поделилась несколькими советами, как сделать бутерброд полезней, опубликовал перечень полезных ингредиентов для блюда.