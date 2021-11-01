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Диетолог рассказал, что можно добавить в овсянку, чтобы она была вкуснее

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Очень вкусно подавать овсянку с запеченным яблоком и корицей.⁣⁣⠀ Новость обновлена 01 ноября 2021, 08:24
Очень вкусно подавать овсянку с запеченным яблоком и корицей.⁣⁣⠀

Чтобы сохранить максимум пользы, диетолог советует варить кашу на воде и добавлять молоко в уже готовую кашу.

Овсянка – это один из самых популярных завтраков в мире. Эта каша является "универсальным" солдатом — ее можно готовить как соленую, так и сладкую: кто как любит. 

Диетолог Светалана Фус на своей странице в Инстаграм один из своих постов посвятила этому блюду, а именно тому, как сделать овсянку "разнообразнее". 

С чем можно сочетать овсянку

Так как сейчас в разгаре сезон тыквы, то почему бы не добавить приготовить овсянку с тыквой. Такое блюдо будет полезно людям с заболеваниями пищеварительной, сердечно-сосудистой системы и при ухудшении остроты зрения. 

Также можно с вечера залить кашу натуральным йогуртом или кефиром, а утром положить орехи и сухофрукты. ⁣⁣Орехов и сухофруктов много добавлять не нужно, ведь они очень калорийные.

Помимо этого, к каше прекрасно подходит корица. Всего одна ложка этой пряности полностью изменит вкус блюда.⁣⁣⠀

Ранее, "Телеграф" писал, что диетолог Светлана Фус поделилась несколькими советами, как сделать бутерброд полезней, опубликовал перечень полезных ингредиентов для блюда.

Теги:
#Здоровье #Овсянка #Светлана Фус
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