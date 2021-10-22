Як вживати вівсянку з користю: дієтолог розповіла про нюанси в приготуванні

Обирайте цільнозернові варіанти вівсяної крупи

Вівсянка входить у топ страв для сніданку. Ця крупа багата на вітаміни та магній, але щоб отримати всю користь від продукту – треба вміти правильно обирати та готувати вівсянку. Детальніше "Телеграф" розпитав дієтолога-терапевта Юлію Поворознюк.

Чим корисна вівсянка

Вівсянка містить у своєму складі багато вітамінів групи В, які покращують роботу наших мітохондрій – джерел енергії. Ще ця крупа має достатньо велику кількість магнію, що сприяє заспокоєнню нервової системи та нервово-м’язовій передачі. Бета-глюкан, що є у вівсянці – дуже цінна клітковина, яка живить корисну флору, слугує для профілактики онкологічних захворювань.

За словами лікарки, вівсянка дуже гарно обволікає слизову оболонку шлунку. Тож при ерозіях шлунку, гастритах, дуоденітах, язвах сприяє загоєнню слизової оболонки шлунку. Глютен у вівсянці, додала дієтолог, не буде стимулювати синдром підвищеної проникності кишечника, як у випадку з зернами пшениці.

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Яку вівсянку обрати

Дієтолог радить вибирати плющену вівсянку (цільнозернову крупу). Вона корисніша, хоча вариться довше, ніж подрібнена. Якщо ви обмежені в часі, то вам підійде альтернативний варіант: вівсянка із додаванням висівок, які забезпечать клітковину і сприятимуть повільному всмоктуванню цукру.

Часто вівсянку поєднують з пшеничним глютеном. Тож дієтолог радить віддавати перевагу вівсянці з маркуванням Gluten Free.

Вівсянка на сніданок

Зазвичай вівсянку вживають під час ранкового прийому їжі.

Ось один із варіантів корисного сніданку:

3 столові ложки вівсянки в готовому вигляді,

5 грамів вершкового масла або 1 столова ложка оливкової олії,

2 яйця,

Огірок,

Яблуко.

Крім того, вівсяну крупу вживають у вигляді граноли – це суміш вівсяної крупи, горіхів, меду, іноді рису, які зазвичай запечені до хрусткого стану. Приготувати гранолу можна самотужки, наприклад, з вівсянки, горіхів і сухофруктів. Але дієтолог закликає не додавати цукор, замінивши його сухофруктами. Бо якщо в гранолі буде багато цукру чи меду – виросте глікемічне навантаження.

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