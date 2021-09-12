Млинці, мафіни і печиво: солодкі ідеї страв для сніданку з вівсяної муки

Рецепти для тих, кому набридли звичайні вівсяні пластівці

Вівсянка на сніданок — найпопулярніша страва, яку готують вранці більшість сімей. Але коли день у день ви їсте цю, без сумніву, корисну кашу, це перетворюється в кулінарну рутину, з якої потрібно виходити якомога швидше.

Тим, кому набридли звичні вівсяні пластівці, "Телеграф" пропонує приготувати смачні солодощі, використовуючи на вибір кілька запропонованих нами рецептів. Страви виходять смачними, ароматними, а головне — корисними для здоров’я.

Млинці з вівсяної муки

Інгредієнти:

Борошно вівсяне — 1 стакан

Борошно пшеничне — ½ склянки

Вода — 500-600 мл

Яйце — 3 шт.

Сіль — щіпка

Приготування:

Підігрійте воду до кімнатної температури. Просійте борошно, змішайте два використовуваних вида. В окремій мисочці збийте яйце з сіллю. Цукор додавати не треба. Вівсяна мука сама по собі злегка солодкувата. Маленькою струйкою влийте в яєчну суміш воду, частинами борошно і не переставайте вимішувати. На 35-40 хвилин залиште тісто в спокої, накривши серветкою або кришкою. Потім влийте решту воду і гарненько все вимішайте. Нагрійте сковороду, змащену салом або вершковим маслом, якщо сковорода не антипригарна.

Млинці виходять дуже ніжними і м’якими. Як правило, вони подаються з медом, варенням або джемом.

Мафіни з вівсяної муки

Інгредієнти:

Пластівці вівсяні — 150 г

Яйця — 2 шт.

Цукор — 1 десертна ложка

Йогурт — 1/3 склянки

Лимонний сік — 1,5 столові ложки

Розпушувач для тіста або гашене сода — щіпка

Очищені волоські горіхи — 50 г

Сіль — щіпка

Приготування:

Із загальної кількості пластівців відкладіть столову ложку, інше потрібно перемолоти на блендері в борошно. Відокремте жовтки, збийте їх з цукром в піну. Додайте всі інші інгредієнти, вимішайте. В самому кінці всипте в майбутні маффіни решту вівсяних пластівців, що залишились, і перемелені горіхи. Збийте до піни білки і сіль, введіть в тісто. Розкладіть його по формах, заповнюючи їх на третину. Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте мафіни півгодини. Дверцята духовки не відчиняйте.

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Вівсяне печиво без борошна

Інгредієнти:

Вівсяні пластівці — 150 г

Банан — 2 шт

Мигдаль, фісташки, родзинки, гарбузове та соняшникове насіння — по 50 г

Натуральний мед — 3 столові ложки

Приготування:

Подрібніть в борошно пластівці. Можна не все, а половину. Розігрійте духовку, підсушіть в ній мигдаль, фісташки, насіння. Їх потрібно перемолоти, але не в борошно, а так, щоб залишилися невеликі шматочки. Банан потрібно розім’яти виделкою в пюре. Додайте в загальну масу, перемішайте. Введіть мед і родзинки, викладіть тісто на деко. Випікайте 20-25 хвилин в розігрітій до 190 градусів духовці.

Смачного!

Раніше кондитер Юлія Гвоздьова розповіла, як приготувати вівсяне печиво з шоколадними краплями і горіхами.