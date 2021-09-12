Млинці, мафіни і печиво: солодкі ідеї страв для сніданку з вівсяної муки
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Рецепти для тих, кому набридли звичайні вівсяні пластівці
Вівсянка на сніданок — найпопулярніша страва, яку готують вранці більшість сімей. Але коли день у день ви їсте цю, без сумніву, корисну кашу, це перетворюється в кулінарну рутину, з якої потрібно виходити якомога швидше.
Тим, кому набридли звичні вівсяні пластівці, "Телеграф" пропонує приготувати смачні солодощі, використовуючи на вибір кілька запропонованих нами рецептів. Страви виходять смачними, ароматними, а головне — корисними для здоров’я.
Млинці з вівсяної муки
Інгредієнти:
- Борошно вівсяне — 1 стакан
- Борошно пшеничне — ½ склянки
- Вода — 500-600 мл
- Яйце — 3 шт.
- Сіль — щіпка
Приготування:
- Підігрійте воду до кімнатної температури. Просійте борошно, змішайте два використовуваних вида.
- В окремій мисочці збийте яйце з сіллю. Цукор додавати не треба. Вівсяна мука сама по собі злегка солодкувата.
- Маленькою струйкою влийте в яєчну суміш воду, частинами борошно і не переставайте вимішувати.
- На 35-40 хвилин залиште тісто в спокої, накривши серветкою або кришкою.
- Потім влийте решту воду і гарненько все вимішайте.
- Нагрійте сковороду, змащену салом або вершковим маслом, якщо сковорода не антипригарна.
Млинці виходять дуже ніжними і м’якими. Як правило, вони подаються з медом, варенням або джемом.
Мафіни з вівсяної муки
Інгредієнти:
- Пластівці вівсяні — 150 г
- Яйця — 2 шт.
- Цукор — 1 десертна ложка
- Йогурт — 1/3 склянки
- Лимонний сік — 1,5 столові ложки
- Розпушувач для тіста або гашене сода — щіпка
- Очищені волоські горіхи — 50 г
- Сіль — щіпка
Приготування:
- Із загальної кількості пластівців відкладіть столову ложку, інше потрібно перемолоти на блендері в борошно.
- Відокремте жовтки, збийте їх з цукром в піну.
- Додайте всі інші інгредієнти, вимішайте.
- В самому кінці всипте в майбутні маффіни решту вівсяних пластівців, що залишились, і перемелені горіхи.
- Збийте до піни білки і сіль, введіть в тісто.
- Розкладіть його по формах, заповнюючи їх на третину.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте мафіни півгодини. Дверцята духовки не відчиняйте.
Вівсяне печиво без борошна
Інгредієнти:
- Вівсяні пластівці — 150 г
- Банан — 2 шт
- Мигдаль, фісташки, родзинки, гарбузове та соняшникове насіння — по 50 г
- Натуральний мед — 3 столові ложки
Приготування:
- Подрібніть в борошно пластівці. Можна не все, а половину.
- Розігрійте духовку, підсушіть в ній мигдаль, фісташки, насіння. Їх потрібно перемолоти, але не в борошно, а так, щоб залишилися невеликі шматочки.
- Банан потрібно розім’яти виделкою в пюре.
- Додайте в загальну масу, перемішайте.
- Введіть мед і родзинки, викладіть тісто на деко.
- Випікайте 20-25 хвилин в розігрітій до 190 градусів духовці.
Смачного!
Раніше кондитер Юлія Гвоздьова розповіла, як приготувати вівсяне печиво з шоколадними краплями і горіхами.
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