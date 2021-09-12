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Млинці, мафіни і печиво: солодкі ідеї страв для сніданку з вівсяної муки

Автор
Т. Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Що приготувати з вівсяної муки — рецепти Новина оновлена 12 вересня 2021, 10:08
Що приготувати з вівсяної муки — рецепти

Рецепти для тих, кому набридли звичайні вівсяні пластівці

Вівсянка на сніданок — найпопулярніша страва, яку готують вранці більшість сімей. Але коли день у день ви їсте цю, без сумніву, корисну кашу, це перетворюється в кулінарну рутину, з якої потрібно виходити якомога швидше.

Тим, кому набридли звичні вівсяні пластівці, "Телеграф" пропонує приготувати смачні солодощі, використовуючи на вибір кілька запропонованих нами рецептів. Страви виходять смачними, ароматними, а головне — корисними для здоров’я.

Млинці з вівсяної муки

Інгредієнти:

  • Борошно вівсяне — 1 стакан
  • Борошно пшеничне — ½ склянки
  • Вода — 500-600 мл
  • Яйце — 3 шт.
  • Сіль — щіпка

Приготування:

  1. Підігрійте воду до кімнатної температури. Просійте борошно, змішайте два використовуваних вида.
  2. В окремій мисочці збийте яйце з сіллю. Цукор додавати не треба. Вівсяна мука сама по собі злегка солодкувата.
  3. Маленькою струйкою влийте в яєчну суміш воду, частинами борошно і не переставайте вимішувати.
  4. На 35-40 хвилин залиште тісто в спокої, накривши серветкою або кришкою.
  5. Потім влийте решту воду і гарненько все вимішайте.
  6. Нагрійте сковороду, змащену салом або вершковим маслом, якщо сковорода не антипригарна.

Млинці виходять дуже ніжними і м’якими. Як правило, вони подаються з медом, варенням або джемом.

Мафіни з вівсяної муки

Інгредієнти:

  • Пластівці вівсяні — 150 г
  • Яйця — 2 шт.
  • Цукор — 1 десертна ложка
  • Йогурт — 1/3 склянки
  • Лимонний сік — 1,5 столові ложки
  • Розпушувач для тіста або гашене сода — щіпка
  • Очищені волоські горіхи — 50 г
  • Сіль — щіпка

Приготування:

  1. Із загальної кількості пластівців відкладіть столову ложку, інше потрібно перемолоти на блендері в борошно.
  2. Відокремте жовтки, збийте їх з цукром в піну.
  3. Додайте всі інші інгредієнти, вимішайте.
  4. В самому кінці всипте в майбутні маффіни решту вівсяних пластівців, що залишились, і перемелені горіхи.
  5. Збийте до піни білки і сіль, введіть в тісто.
  6. Розкладіть його по формах, заповнюючи їх на третину.
  7. Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте мафіни півгодини. Дверцята духовки не відчиняйте.

Вівсяне печиво без борошна

Інгредієнти:

  • Вівсяні пластівці — 150 г
  • Банан — 2 шт
  • Мигдаль, фісташки, родзинки, гарбузове та соняшникове насіння — по 50 г
  • Натуральний мед — 3 столові ложки

Приготування:

  1. Подрібніть в борошно пластівці. Можна не все, а половину.
  2. Розігрійте духовку, підсушіть в ній мигдаль, фісташки, насіння. Їх потрібно перемолоти, але не в борошно, а так, щоб залишилися невеликі шматочки.
  3. Банан потрібно розім’яти виделкою в пюре.
  4. Додайте в загальну масу, перемішайте.
  5. Введіть мед і родзинки, викладіть тісто на деко.
  6. Випікайте 20-25 хвилин в розігрітій до 190 градусів духовці.

Смачного!

Раніше кондитер Юлія Гвоздьова розповіла, як приготувати вівсяне печиво з шоколадними краплями і горіхами.

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