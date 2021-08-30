Легкий і швидкий сніданок: Марина Боржемська розповіла, як приготувати вівсяні млинці
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Смачні млинці, які стануть відмінним сніданком для всієї родини.
Відомий український фітнес-тренер і експерт по харчуванню Марина Боржемська, яка раніше назвала найбільш несприятливі поєднання продуктів, поділилася зі своїми підписниками рецептом корисного сніданку.
На своїй сторінці в Інстаграм Боржемська опублікувала пост, в якому розповіла, як приготувати вівсяні млинці.
Інгредієнти:
- Яйця 2 шт
- Вівсяні пластівці 30 грамів
- Сир пармезан (або інший твердий сир) 10 грамів
- авокадо 1/2
- Листя салату, кілька аркушів
- Помідор 1 шт
- Риба або індичка 60 грамів
- Сіль, перець до свого смаку
Рриготування:
Яйця збити з вівсяними пластівцями, додати сіль, перець до свого смаку і залишити на кілька хвилин поки пластівці не набрякнуть. Суміш вилити на сковороду і підсмажити з двох сторін.
На готовий млинець викласти листя салату, порізати авокадо, помідор, індичку або рибу на Ваш смак. Тоненько нарізати сир і викласти зверху, скласти млинець у двоє.
Млинець можна подати з ягодами, фруктами і йогуртом.
Раніше, "Телеграф" писав, що Марина Боржемская розповіла, як худнути без шкоди для здоров’я.
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