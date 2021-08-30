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Легкий і швидкий сніданок: Марина Боржемська розповіла, як приготувати вівсяні млинці

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Легкий і швидкий сніданок: Марина Боржемська розповіла, як приготувати вівсяні млинці Новина оновлена 30 серпня 2021, 09:04
Рецепт вівсяних млинців

Смачні млинці, які стануть відмінним сніданком для всієї родини.

Відомий український фітнес-тренер і експерт по харчуванню Марина Боржемська, яка раніше назвала найбільш несприятливі поєднання продуктів, поділилася зі своїми підписниками рецептом корисного сніданку.

На своїй сторінці в Інстаграм Боржемська опублікувала пост, в якому розповіла, як приготувати вівсяні млинці.

Інгредієнти:

  • Яйця 2 шт
  • Вівсяні пластівці 30 грамів
  • Сир пармезан (або інший твердий сир) 10 грамів
  • авокадо 1/2
  • Листя салату, кілька аркушів
  • Помідор 1 шт
  • Риба або індичка 60 грамів
  • Сіль, перець до свого смаку

Рриготування:

Яйця збити з вівсяними пластівцями, додати сіль, перець до свого смаку і залишити на кілька хвилин поки пластівці не набрякнуть. Суміш вилити на сковороду і підсмажити з двох сторін.

На готовий млинець викласти листя салату, порізати авокадо, помідор, індичку або рибу на Ваш смак. Тоненько нарізати сир і викласти зверху, скласти млинець у двоє.

Млинець можна подати з ягодами, фруктами і йогуртом.

Раніше, "Телеграф" писав, що Марина Боржемская розповіла, як худнути без шкоди для здоров’я.

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