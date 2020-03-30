Рецепт корисного вівсяного печива (Відео)

Вівсяне печиво, напевно, один з найпростіших, смачних і, що важливо, корисних варіантів домашніх солодощів. Процес приготування дуже легкий і з ним впораються навіть діти - для них це буде веселе проведення часу. У складі печива відсутні шкідливі хімічні інгредієнти і цукру відносно небагато. Пропонуємо приготувати вівсяне печиво за рецептом кондитера і власниці Julia Gvozdyova. Home bakery Юлії Гвоздьової.
Як приготувати вівсяне печиво з шоколадом і горіхами?
За бажанням, в тісто також можна додавати дрібно нарізані курагу, родзинки, інжир, соняшникове або гарбузове насіння, насіння льону, в'ялену журавлину або вишню.
Переглянути цей допис в Instagram
любимый и простой рецепт моего любимого овсяного печенья Ингредиенты: - 300 г овсяных хлопьев - 100 г растительного масла - 1-2 ст.л. сметаны - 2 яйца - 3 ст.л. сахара - щепотка соли - 1 пакетик разрыхлителя для теста - 1 пакетик ванильного сахара - 50 г шоколадных капель - 50 г орехов 1. Духовку разогреть до 180 градусов. 2. В миске смешать овсяные хлопья, сахар, соль, разрыхлитель. Перемешать. 3. Добавить растительное масло, сметану, яйца. Аккуратно перемешать. 4. Измельчить орехи. Добавить из в тесто вместе с шоколадными каплями. Перемешать. Дать тесту постоять минут 10-15. Можно еще добавить мелко нарезанные курагу, изюм, инжир, подсолнечные или тыквенные семечки, семена льна, вяленую клюкву или вишню. В общем, всё на ваш вкус. 5. Застелить противень пергаментом для выпечки. Из теста скатать небольшие шарики и немного их приплюснуть (можно с помощью вилки). Заготовки печенья выложить на противень. 6. Выпекать при 180 градусах 20-25 минут. 7. Достать печенье из духовки и дать ему полностью остыть. 8. Наслаждаться печеньем со стаканом холодного молока, с чашечкой утреннего кофе или любимого чая С удовольствием буду ждать ваших комментариев и критики по поводу видео и подачи Спасибо большое за помощь со съемкой режиссеру и оператору моего сердца, @misterklimster
Інгредієнти:
300 г вівсяних пластівців
100 г олії
1-2 ст. л. сметани
2 яйця
3 ст. л. цукру
дрібка солі
1 пакетик розпушувача для тіста
1 пакетик ванільного цукру
50 г шоколадних крапель
50 г горіхів
Духовку розігріваємо до 180 градусів.
У мисці змішуємо вівсяні пластівці, цукор, сіль, розпушувач. Перемішуємо.
Додаємо олію, сметану, яйця. Акуратно перемішуємо.
Подрібнюємо горіхи. Додаємо їх в тісто разом з шоколадними краплями. Перемішуємо і даємо тісту постояти 10-15 хв.
Застеляємо деко пергаментом для випічки. З тіста скачуємо невеликі кульки і трохи їх приплюскуємо. Заготовки печива викладаємо на деко.
Випікаємо при 180 градусах близько 20-25 хв.
Дістаємо печиво з духовки і даємо йому повністю охолонути.