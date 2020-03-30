Рецепт корисного вівсяного печива (Відео)

Простий рецепт вівсяного печива з шоколадними краплями і горіхами від кондитера Юлії Гвоздьової.

Вівсяне печиво, напевно, один з найпростіших, смачних і, що важливо, корисних варіантів домашніх солодощів. Процес приготування дуже легкий і з ним впораються навіть діти - для них це буде веселе проведення часу. У складі печива відсутні шкідливі хімічні інгредієнти і цукру відносно небагато. Пропонуємо приготувати вівсяне печиво за рецептом кондитера і власниці Julia Gvozdyova. Home bakery Юлії Гвоздьової.

Як приготувати вівсяне печиво з шоколадом і горіхами?

За бажанням, в тісто також можна додавати дрібно нарізані курагу, родзинки, інжир, соняшникове або гарбузове насіння, насіння льону, в'ялену журавлину або вишню.

Інгредієнти:

300 г вівсяних пластівців

100 г олії

1-2 ст. л. сметани

2 яйця

3 ст. л. цукру

дрібка солі

1 пакетик розпушувача для тіста

1 пакетик ванільного цукру

50 г шоколадних крапель

50 г горіхів

Духовку розігріваємо до 180 градусів.

У мисці змішуємо вівсяні пластівці, цукор, сіль, розпушувач. Перемішуємо.

Додаємо олію, сметану, яйця. Акуратно перемішуємо.

Подрібнюємо горіхи. Додаємо їх в тісто разом з шоколадними краплями. Перемішуємо і даємо тісту постояти 10-15 хв.

Застеляємо деко пергаментом для випічки. З тіста скачуємо невеликі кульки і трохи їх приплюскуємо. Заготовки печива викладаємо на деко.

Випікаємо при 180 градусах близько 20-25 хв.

Дістаємо печиво з духовки і даємо йому повністю охолонути.