Скачать
Понеділок, 30.03.2020
У Києві кількість інфікованих вірусом COVID-19 зросла до 102 осіб
У Києві кількість інфікованих вірусом COVID-19 зросла до 102 осіб
Кількість хворих зросла: 480 інфікованих, 9 осіб померли
Кількість хворих зросла: 480 інфікованих, 9 осіб померли
Перший топ-керівник НБА заразився коронавірусом
Перший топ-керівник НБА заразився коронавірусом
Джон Каллахан актор серіалу "Санта-Барбара" помер від Covid-19
Джон Каллахан актор серіалу "Санта-Барбара" помер від Covid-19

Рецепт корисного вівсяного печива (Відео)

Рецепт корисного вівсяного печива (Відео)
13:32 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Простий рецепт вівсяного печива з шоколадними краплями і горіхами від кондитера Юлії Гвоздьової.

Вівсяне печиво, напевно, один з найпростіших, смачних і, що важливо, корисних варіантів домашніх солодощів. Процес приготування дуже легкий і з ним впораються навіть діти - для них це буде веселе проведення часу. У складі печива відсутні шкідливі хімічні інгредієнти і цукру відносно небагато. Пропонуємо приготувати вівсяне печиво за рецептом кондитера і власниці Julia Gvozdyova. Home bakery Юлії Гвоздьової.

Як приготувати вівсяне печиво з шоколадом і горіхами?

За бажанням, в тісто також можна додавати дрібно нарізані курагу, родзинки, інжир, соняшникове або гарбузове насіння, насіння льону, в'ялену журавлину або вишню.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

любимый и простой рецепт моего любимого овсяного печенья Ингредиенты: - 300 г овсяных хлопьев - 100 г растительного масла - 1-2 ст.л. сметаны - 2 яйца - 3 ст.л. сахара - щепотка соли - 1 пакетик разрыхлителя для теста - 1 пакетик ванильного сахара - 50 г шоколадных капель - 50 г орехов 1. Духовку разогреть до 180 градусов. 2. В миске смешать овсяные хлопья, сахар, соль, разрыхлитель. Перемешать. 3. Добавить растительное масло, сметану, яйца. Аккуратно перемешать. 4. Измельчить орехи. Добавить из в тесто вместе с шоколадными каплями. Перемешать. Дать тесту постоять минут 10-15. Можно еще добавить мелко нарезанные курагу, изюм, инжир, подсолнечные или тыквенные семечки, семена льна, вяленую клюкву или вишню. В общем, всё на ваш вкус. 5. Застелить противень пергаментом для выпечки. Из теста скатать небольшие шарики и немного их приплюснуть (можно с помощью вилки). Заготовки печенья выложить на противень. 6. Выпекать при 180 градусах 20-25 минут. 7. Достать печенье из духовки и дать ему полностью остыть. 8. Наслаждаться печеньем со стаканом холодного молока, с чашечкой утреннего кофе или любимого чая С удовольствием буду ждать ваших комментариев и критики по поводу видео и подачи Спасибо большое за помощь со съемкой режиссеру и оператору моего сердца, @misterklimster

Допис, поширений Юлия Гвоздева (@julia_gvozdyova)

Інгредієнти:

  • 300 г вівсяних пластівців

  • 100 г олії

  • 1-2 ст. л. сметани

  • 2 яйця

  • 3 ст. л. цукру

  • дрібка солі

  • 1 пакетик розпушувача для тіста

  • 1 пакетик ванільного цукру

  • 50 г шоколадних крапель

  • 50 г горіхів

Духовку розігріваємо до 180 градусів.

У мисці змішуємо вівсяні пластівці, цукор, сіль, розпушувач. Перемішуємо.

Додаємо олію, сметану, яйця. Акуратно перемішуємо.

Подрібнюємо горіхи. Додаємо їх в тісто разом з шоколадними краплями. Перемішуємо і даємо тісту постояти 10-15 хв.

Застеляємо деко пергаментом для випічки. З тіста скачуємо невеликі кульки і трохи їх приплюскуємо. Заготовки печива викладаємо на деко.

Корисний рецепт на кожен день: макарони по-флотськи з фаршем і зеленню

Випікаємо при 180 градусах близько 20-25 хв.

Дістаємо печиво з духовки і даємо йому повністю охолонути.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Рецепт, Шоколад, Кондитер, Горіхи, Юлія Гвоздьова, Корисне, Вівсяне Печиво, Фіинес.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Скороход заявляє, що тест зробили лише після пред’явлення посвідчення депутата
02 Кевін Де Брюйне може продовжити кар'єру в мадридському Реалі
03 Веселі імпровізації в радянському кіно, які стали кіношедеврами
04 30 березня 2020 - свято, прикмети, іменинники і календар
05 Власник "Лос-Анджелес Кліпперс" пожертвував 25 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
На Рівненщині з підозрою на коронавірус померла бабуся, її внук знаходиться в реанімації
На Рівненщині з підозрою на коронавірус померла бабуся, її внук знаходиться в реанімації
Сивохо звільнили з посади радника секретаря РНБО
Сивохо звільнили з посади радника секретаря РНБО
Москву закрили на строгий карантин
Москву закрили на строгий карантин
Автор хіта I Love Rock 'n' Roll помер від Covid-19
Автор хіта I Love Rock 'n' Roll помер від Covid-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся