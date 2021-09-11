Легкий сніданок на швидку руку: рецепт повітряних сирників з манкою

Сніданок повинен бути смачним, ситним і корисним

Приготування пишних сирників з манкою замість борошна завжди виручать навіть саму зайняту людину. Цікаво, що саме сирники очолили у 2021 році рейтинг найпопулярніших кулінарних запитів українців у пошуковику Google.

Сирники з манкою — це відмінний варіант швидкого сніданку, приготування якого не займе багато часу, але обов’язково сподобається всім домочадцям.

Інгредієнти:

300 гр домашнього сиру

1 яйце

6 ст. л. манки

1 ст. л. цукру

50 гр родзинок

3 ст. л. рослинного масла

сіль, ванільний цукор

Приготування:

Перетираємо сир з яйцем і 2 ст. л. манки. Залишаємо масу на 15-20 хвилин для набухання манки. Промиваємо родзинки і підсушуємо. Додаємо в сирну масу ваніль, щіпку солі, цукор, родзинки і замішуємо тісто. Формуємо сирні кульки, притискаємо їх трохи і обвалюємо у манці. Смажимо на середньому вогні на рослинній олії.

Подаємо сирники з манкою з фруктами, сметаною, варенням. Смачного!

Раніше український кулінар Ліза Глинська поділилася рецептом ніжних сирників в духовці без борошна і масла.