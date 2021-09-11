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Легкий сніданок на швидку руку: рецепт повітряних сирників з манкою

Автор
Т. Кармазіна
Дата публікації
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Автор
15
Сирники з манкою Новина оновлена 11 вересня 2021, 10:16
Сирники з манкою

Сніданок повинен бути смачним, ситним і корисним

Приготування пишних сирників з манкою замість борошна завжди виручать навіть саму зайняту людину. Цікаво, що саме сирники очолили у 2021 році рейтинг найпопулярніших кулінарних запитів українців у пошуковику Google.

Сирники з манкою — це відмінний варіант швидкого сніданку, приготування якого не займе багато часу, але обов’язково сподобається всім домочадцям.

Інгредієнти:

  • 300 гр домашнього сиру
  • 1 яйце
  • 6 ст. л. манки
  • 1 ст. л. цукру
  • 50 гр родзинок
  • 3 ст. л. рослинного масла
  • сіль, ванільний цукор

Приготування:

  1. Перетираємо сир з яйцем і 2 ст. л. манки. Залишаємо масу на 15-20 хвилин для набухання манки.
  2. Промиваємо родзинки і підсушуємо.
  3. Додаємо в сирну масу ваніль, щіпку солі, цукор, родзинки і замішуємо тісто.
  4. Формуємо сирні кульки, притискаємо їх трохи і обвалюємо у манці.
  5. Смажимо на середньому вогні на рослинній олії.

Подаємо сирники з манкою з фруктами, сметаною, варенням. Смачного!

Раніше український кулінар Ліза Глинська поділилася рецептом ніжних сирників в духовці без борошна і масла.

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