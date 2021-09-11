Легкий сніданок на швидку руку: рецепт повітряних сирників з манкою
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Сніданок повинен бути смачним, ситним і корисним
Приготування пишних сирників з манкою замість борошна завжди виручать навіть саму зайняту людину. Цікаво, що саме сирники очолили у 2021 році рейтинг найпопулярніших кулінарних запитів українців у пошуковику Google.
Сирники з манкою — це відмінний варіант швидкого сніданку, приготування якого не займе багато часу, але обов’язково сподобається всім домочадцям.
Інгредієнти:
- 300 гр домашнього сиру
- 1 яйце
- 6 ст. л. манки
- 1 ст. л. цукру
- 50 гр родзинок
- 3 ст. л. рослинного масла
- сіль, ванільний цукор
Приготування:
- Перетираємо сир з яйцем і 2 ст. л. манки. Залишаємо масу на 15-20 хвилин для набухання манки.
- Промиваємо родзинки і підсушуємо.
- Додаємо в сирну масу ваніль, щіпку солі, цукор, родзинки і замішуємо тісто.
- Формуємо сирні кульки, притискаємо їх трохи і обвалюємо у манці.
- Смажимо на середньому вогні на рослинній олії.
Подаємо сирники з манкою з фруктами, сметаною, варенням. Смачного!
Раніше український кулінар Ліза Глинська поділилася рецептом ніжних сирників в духовці без борошна і масла.