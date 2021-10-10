Що корисного приготувати на сніданок: рецепт смачного і поживного вівсяного печива

Якщо вам хочеться приготувати щось разом з дітьми і ви шукаєте простий рецепт — ви його знайшли

Солодощі до чаю, перекус в дорогу, сніданок для дітей і дорослих — вівсяне печиво завжди стане в нагоді. Прекрасно поєднується як з кавою або чаєм, так і зі склянкою молока. Його приготування не вимагає багато часу і дорогих інгредієнтів, а з рецептом впорається навіть кулінар-початківець. До речі, якщо ваша дитина не любить вівсяне печиво, ви можете приготувати прості млинці з сиром, які також готуються без особливих витрат часу і праці.

Інгредієнти:

100 г вівсяних пластівців

100 г масла

100 г борошна

100 г цукру (краще коричневого)

1 ст. л. меду

1 ч. л. кориці або інших прянощів

Як приготувати:

На повільному вогні розтопіть масло, мед і цукор. Змішайте борошно з пластівцями і прянощами. Перемішайте все разом. Ложкою сформуйте кульки і викладіть їх на деко, залишаючи між ними досить місця. Приплюсніть кожну кульку ложкою. Випікайте 15-20 хвилин до золотистого кольору за температури 180 градусів.

Ще одна ідея для корисного сніданку — повітряні сирники з манкою. З рецептом десерту ви можете ознайомитися в матеріалі "Телеграфа".