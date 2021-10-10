Рус

Що корисного приготувати на сніданок: рецепт смачного і поживного вівсяного печива

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
12
Вівсяне печиво, яке сподобається всім — простий рецепт
Вівсяне печиво, яке сподобається всім — простий рецепт

Якщо вам хочеться приготувати щось разом з дітьми і ви шукаєте простий рецепт — ви його знайшли

Солодощі до чаю, перекус в дорогу, сніданок для дітей і дорослих — вівсяне печиво завжди стане в нагоді. Прекрасно поєднується як з кавою або чаєм, так і зі склянкою молока. Його приготування не вимагає багато часу і дорогих інгредієнтів, а з рецептом впорається навіть кулінар-початківець. До речі, якщо ваша дитина не любить вівсяне печиво, ви можете приготувати прості млинці з сиром, які також готуються без особливих витрат часу і праці.

Інгредієнти:

  • 100 г вівсяних пластівців
  • 100 г масла
  • 100 г борошна
  • 100 г цукру (краще коричневого)
  • 1 ст. л. меду
  • 1 ч. л. кориці або інших прянощів

Як приготувати:

  1. На повільному вогні розтопіть масло, мед і цукор.
  2. Змішайте борошно з пластівцями і прянощами.
  3. Перемішайте все разом. Ложкою сформуйте кульки і викладіть їх на деко, залишаючи між ними досить місця. Приплюсніть кожну кульку ложкою.
  4. Випікайте 15-20 хвилин до золотистого кольору за температури 180 градусів.

Ще одна ідея для корисного сніданку — повітряні сирники з манкою. З рецептом десерту ви можете ознайомитися в матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#Десерти #Рецепти #Печива
На вихідних в Україні стало трохи менше хворих COVID-19
Здоров'я
Сплеск захворюваності COVID-19 в Україні: де найбільше нових випадків 10 жовтня
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
На вихідних в Україні стало трохи менше хворих COVID-19
Сплеск захворюваності COVID-19 в Україні: де найбільше нових випадків 10 жовтня
Дата публікації
Категорія
Коронавірус
У МОЗ розповіли, яка область першою може перейти в "червону зону"
Дата публікації
Категорія
Фінляндія — Україна
Збірна України здобула першу перемогу при Петракові
Дата публікації
Категорія
Працівники мають місяць на те, щоб вакцинуватися
В Україні розширять перелік професій, що підлягають обов’язковій вакцинації від COVID-19
Дата публікації
Категорія
Помічник нардепа на громадських засадах Руслан Джамбулатов, з яким разом пиячив перед смертю нардеп Поляков
Бізнес на конфіскаті і кримінальний шлейф — що відомо про родину Джамбулатових, які "засвітилися" в смерті нардепа Антона Полякова