Що корисного приготувати на сніданок: рецепт смачного і поживного вівсяного печива
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Якщо вам хочеться приготувати щось разом з дітьми і ви шукаєте простий рецепт — ви його знайшли
Солодощі до чаю, перекус в дорогу, сніданок для дітей і дорослих — вівсяне печиво завжди стане в нагоді. Прекрасно поєднується як з кавою або чаєм, так і зі склянкою молока. Його приготування не вимагає багато часу і дорогих інгредієнтів, а з рецептом впорається навіть кулінар-початківець. До речі, якщо ваша дитина не любить вівсяне печиво, ви можете приготувати прості млинці з сиром, які також готуються без особливих витрат часу і праці.
Інгредієнти:
- 100 г вівсяних пластівців
- 100 г масла
- 100 г борошна
- 100 г цукру (краще коричневого)
- 1 ст. л. меду
- 1 ч. л. кориці або інших прянощів
Як приготувати:
- На повільному вогні розтопіть масло, мед і цукор.
- Змішайте борошно з пластівцями і прянощами.
- Перемішайте все разом. Ложкою сформуйте кульки і викладіть їх на деко, залишаючи між ними досить місця. Приплюсніть кожну кульку ложкою.
- Випікайте 15-20 хвилин до золотистого кольору за температури 180 градусів.
Ще одна ідея для корисного сніданку — повітряні сирники з манкою. З рецептом десерту ви можете ознайомитися в матеріалі "Телеграфа".
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