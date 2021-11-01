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Дієтолог розповів, що можна додати у вівсянку, щоб вона була смачнішою

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Дуже смачно подавати вівсянку із запеченим яблуком та корицею.⁣⁣⠀ Новина оновлена 01 листопада 2021, 08:24
Дуже смачно подавати вівсянку із запеченим яблуком та корицею.⁣⁣⠀

Щоб зберегти максимум користі, дієтолог радить варити кашу на воді та додавати молоко до вже готової каші.

Вівсянка – це один із найпопулярніших сніданків у світі. Ця каша є "універсальним" солдатом — її можна готувати як солону, так і солодку: хто як любить.

Дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Інстаграм один зі своїх постів присвятила цій страві, а саме тому, як зробити вівсянку "різноманітнішою".

З чим можна поєднувати вівсянку

Оскільки зараз у розпалі сезон гарбуза, то чому б не додати приготувати вівсянку з гарбузом. Така страва буде корисна людям із захворюваннями травної, серцево-судинної системи та при погіршенні гостроти зору.

Також можна з вечора залити кашу натуральним йогуртом чи кефіром, а вранці покласти горіхи та сухофрукти. ⁣⁣Горіхів та сухофруктів багато додавати не потрібно, адже вони дуже калорійні.

Крім цього, до каші чудово підходить кориця. Усього одна ложка цієї пряності повністю змінить смак страви.

Раніше "Телеграф" писав, що дієтолог Світлана Фус поділилася кількома порадами, як зробити бутерброд кориснішим, опублікував перелік корисних інгредієнтів для страви.

Теги:
#Здоров'я #Вівсянка #Світлана Фус
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