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Жодних соусів та майонезу: дієтолог Світлана Фус розповіла, як зі звичайного бутерброду зробити корисний

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Якщо ви любите бутерброди, зробіть їх корисними. Новина оновлена 31 жовтня 2021, 09:12
Якщо ви любите бутерброди, зробіть їх корисними.

Дієтолог не рекомендує їсти бутерброди на ніч, навіть корисні.

Бутерброди — це непоганий варіант для перекусу, а для багатьох це навіть повноцінний сніданок. Однак такими перекусами можна додати своїй фігурі додатковий, але небажаний об’єм та зайві кілограми.

Але не варто поспішати і відразу відмовлятися від бутербродика, просто зробіть його кориснішим. А зробити це досить легко, потрібно лише підібрати правильні інгредієнти.

Дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Інстаграм опублікувала кілька порад, як зробити бутерброд кориснішим, а також додала кілька прикладів подібної страви.

Як зробити бутерброд кориснішим?

  1. Хліб повинен бути з цільнозернового борошна.
  2. Важливим компонентом є м’ясо, риба або птиця. Найкраще відварити, або приготувати на пару. Також можна запекти.
  3. Ніяких соусів та майонезу! "Спеціальні" соуси дуже калорійні. Краще використовувати змішане із зеленню авокадо або трохи гірчиці.
  4. Не забувайте про зелень та овочі. Вони збільшать обсяг і краще наситять.
  5. Для смаку можна покласти трохи пряної зелені.
Варіанти корисних начинок для бутерброду
Варіанти корисних начинок для бутерброду

Раніше "Телеграф" писав, що Світлана Фус розповіла, як приготувати смачні та корисні млинці, які не зашкодять фігурі.

Теги:
#Дієтолог #Рецепти #Бутерброд #Корисний бутерброд #Світлана Фус #корисні рецепти
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