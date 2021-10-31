Жодних соусів та майонезу: дієтолог Світлана Фус розповіла, як зі звичайного бутерброду зробити корисний
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Дієтолог не рекомендує їсти бутерброди на ніч, навіть корисні.
Бутерброди — це непоганий варіант для перекусу, а для багатьох це навіть повноцінний сніданок. Однак такими перекусами можна додати своїй фігурі додатковий, але небажаний об’єм та зайві кілограми.
Але не варто поспішати і відразу відмовлятися від бутербродика, просто зробіть його кориснішим. А зробити це досить легко, потрібно лише підібрати правильні інгредієнти.
Дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Інстаграм опублікувала кілька порад, як зробити бутерброд кориснішим, а також додала кілька прикладів подібної страви.
Як зробити бутерброд кориснішим?
- Хліб повинен бути з цільнозернового борошна.
- Важливим компонентом є м’ясо, риба або птиця. Найкраще відварити, або приготувати на пару. Також можна запекти.
- Ніяких соусів та майонезу! "Спеціальні" соуси дуже калорійні. Краще використовувати змішане із зеленню авокадо або трохи гірчиці.
- Не забувайте про зелень та овочі. Вони збільшать обсяг і краще наситять.
- Для смаку можна покласти трохи пряної зелені.
Раніше "Телеграф" писав, що Світлана Фус розповіла, як приготувати смачні та корисні млинці, які не зашкодять фігурі.
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