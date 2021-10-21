Дієтолог Світлана Фус відповіла на найпоширеніше питання серед людей, що худнуть

Дієтолог розповіла про псевдоздорові продукти при схудненні.

"Чому я не можу схуднути?" — це питання напевно ставив кожен, хто активно займається своєю фігурою і стежить за своєю вагою. Бувають такі моменти, коли навіть здоровий спосіб життя, заняття спортом, і правильне харчування не допомагають позбавитися від зайвої ваги, а іноді навіть і навпаки кілограми можуть тільки додаватися. Чому ж так відбувається? ⁣⁣⠀

Дієтолог Світлана Фус вирішила пояснити своїм підписникам в Інстаграм, чому так відбувається і назвала кілька найпоширеніших причин.

Дієтолог розповіла, що причин такого стану може бути багато: від гормональних проблем або невідповідних тренувань до неправильного режиму харчування і недостатнього обсягу їжі.⁣⁣ ⠀

Однак, Світлана Фус зазначає, що є ще одна причина невдалих спроб нормалізувати свою вагу — це регулярне споживання продуктів, які помилково вважаються здоровими, але при їх неправильному або надмірному вживанні можна побачити "+" на вагах.

⁣⁣Що це за продукти:

Продукти призначені для схуднення. На таких продуктах часто написано "light", "fit" і "slim". Це протеїнові та енергетичні батончики, готові сніданки, модні напої, що освіжають, енерготоніки і багато інших.

Фрукти. Надмірне вживання фруктів може стати причиною збільшення у вазі або відсутності результату при спробі знизити надмірну вагу.

Йогурт. Знежирені йогурти і йогурти з добавками — не дають ситості, мають велику кількість цукру, і мало того, "мають" велику кількість калорій.

Раніше, "Телеграф" писав, що Світлана Фус розповіла, як приготувати смачні і корисні млинці, які не зашкодять фігурі.