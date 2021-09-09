З куркою, рибою і зеленню: дієтолог Світлана Фус розповіла, як приготувати корисні начинки для млинців
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Як приготувати корисні млинці?
Дієтолог Світлана Фус крім корисних порад про харчування, періодично балує своїх підписників і рецептами смачних страв.
На своїй сторінці в Інстаграм дієтолог розповіла, як приготувати смачні і корисні млинці, які не зашкодять фігурі. А також Світлана Фус написала кілька рецептів корисної начинки для цих млинців: курячу, рибну та сирну. ⠀
Начинка "Куряча"
Інгредієнти: ⠀
- Філе курки — 200 г ⠀
- Сметана — 1 ч.л з гірки ⠀
- Сир — 20 г ⠀
- Цибуля — на смак ⠀
- Сіль і перець за вкусу. ⠀
Приготування: ⠀
Філе попередньо відварити. ⠀
Цибулю дрібно нарізати і обсмажити до золотистого без масла, сир натерти на тертці. Змішуємо філе курки, сир, сметану і лук. ⠀
Викладаємо начинку і звертаємо млинець. ⠀
Млинці з сьомгою
Інгредієнти:
- Слабосолона сьомга — 180 г ⠀
- Сир — 180 г ⠀
Приготування:
Сир пропускаємо через сито. ⠀
Змащуємо млинець сиром, поверх викладаємо шматочки сьомги. Загортаємо рулетиком і розрізаємо по діагоналі. ⠀
Млинці з бринзою і зеленню
Інгредієнти:
- Кінза — невеликий пучок; ⠀
- Сметана — 1,5 ст. л.; ⠀
- Бринза — 130 г, ⠀
Приготування: ⠀
Сир натерти на великому відсіку терки, також можна нарізати його дрібними кубиками. Заправити сметаною або майонезом, ретельно перемішати. Цей інгредієнт допоможе начинці стати єдиним цілим і не випадати з млинця. ⠀
Якщо використовується не зостарена бринза, можна не додавати сметану, оскільки свіжий сир володіє м’якою, масткою консистенцією. ⠀
Зелень промити, просушити, дрібно нашаткувати, додати до сиру. Знову змішати. ⠀
Щоб сир трохи розплавився, начиняти млинці потрібно відразу ж після зняття їх зі сковороди. Також можна їх додатково підсмажити або розігріти в духовці. У такі млинці можна покласти часточки помідорів, такий варіант теж багатьом подобається. ⠀
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