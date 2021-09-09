З куркою, рибою і зеленню: дієтолог Світлана Фус розповіла, як приготувати корисні начинки для млинців

Як приготувати корисні млинці?

Дієтолог Світлана Фус крім корисних порад про харчування, періодично балує своїх підписників і рецептами смачних страв.

На своїй сторінці в Інстаграм дієтолог розповіла, як приготувати смачні і корисні млинці, які не зашкодять фігурі. А також Світлана Фус написала кілька рецептів корисної начинки для цих млинців: курячу, рибну та сирну.⁣⁣ ⠀

Начинка "Куряча" ⁣⁣

Інгредієнти: ⠀

Філе курки — 200 г⁣⁣ ⠀

Сметана — 1 ч.л з гірки ⠀

Сир — 20 г⁣⁣ ⠀

Цибуля — на смак ⠀

Сіль і перець за вкусу.⁣⁣ ⠀

Приготування: ⁣⁣ ⠀

Філе попередньо відварити. ⁣⁣⠀

Цибулю дрібно нарізати і обсмажити до золотистого без масла, сир натерти на тертці. Змішуємо філе курки, сир, сметану і лук.⁣⁣ ⠀

Викладаємо начинку і звертаємо млинець. ⁣⁣⠀

Млинці з сьомгою

Інгредієнти:

Слабосолона сьомга — 180 г⁣⁣ ⠀

Сир — 180 г⁣⁣ ⠀

Приготування:

Сир пропускаємо через сито.⁣⁣ ⠀

Змащуємо млинець сиром, поверх викладаємо шматочки сьомги. Загортаємо рулетиком і розрізаємо по діагоналі.⁣⁣ ⠀

Млинці з бринзою і зеленню

Інгредієнти:

Кінза — невеликий пучок; ⁣⁣ ⠀

Сметана — 1,5 ст. л.; ⁣⁣ ⠀

Бринза — 130 г, ⁣⁣ ⠀

Приготування: ⁣⁣ ⠀

Сир натерти на великому відсіку терки, також можна нарізати його дрібними кубиками. Заправити сметаною або майонезом, ретельно перемішати. Цей інгредієнт допоможе начинці стати єдиним цілим і не випадати з млинця.⁣⁣ ⠀

Якщо використовується не зостарена бринза, можна не додавати сметану, оскільки свіжий сир володіє м’якою, масткою консистенцією.⁣⁣ ⠀

Зелень промити, просушити, дрібно нашаткувати, додати до сиру. Знову змішати.⁣⁣ ⠀

Щоб сир трохи розплавився, начиняти млинці потрібно відразу ж після зняття їх зі сковороди. Також можна їх додатково підсмажити або розігріти в духовці. У такі млинці можна покласти часточки помідорів, такий варіант теж багатьом подобається.⁣⁣ ⠀