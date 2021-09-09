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С курицей, рыбой и зеленью: диетолог Светлана Фус рассказала, как приготовить полезные начинки для блинчиков

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Рецепты полезных блинчиков Новость обновлена 09 сентября 2021, 16:14
Рецепты полезных блинчиков

Как приготовить полезные блинчики?

Диетолог Светлана Фус помимо полезных советов о питании, периодически балует своих подписчиков и рецептами вкусных блюд.

На своей странице в Инстаграм диетолог рассказала, как приготовить вкусные и полезные блинчики, которые не навредят фигуре. А также Светлана Фус написала несколько рецептов полезной начинки для этих блинов: куриную, рыбную и сырную.⁣⁣⠀

Начинка "Куриная"⁣⁣

Ингредиенты:

  • Филе курицы — 200 г⁣⁣⠀
  • Сметана — 1 ч.л с горкой⁣⁣⠀
  • Сыр — 20 г⁣⁣⠀
  • Лук — по вкусу⁣⁣⠀
  • Соль и перец по вкусу.⁣⁣⠀

Приготовление:⁣⁣⠀

Филе предварительно отварить. ⁣⁣⠀

Лук мелко нарезать и обжарить до золотистости без масла, сыр натереть на терке. Смешиваем филе курицы, сыр, сметану и лук.⁣⁣⠀

Выкладываем начинку и сворачиваем блин. ⁣⁣⠀

⁣⁣Блины с сёмгой

Ингредиенты:

  • ⁣⁣Слабосоленая семга — 180 г⁣⁣⠀
  • Творог — 180 г⁣⁣⠀

⁣⁣Приготовление:

Творог пропускаем через сито.⁣⁣⠀

Смазываем блинчик творогом, поверх выкладываем кусочки семги. Заворачиваем рулетиком и разрезаем по диагонали.⁣⁣⠀

⁣⁣Блины с брынзой и зеленью⁣

Ингредиенты:

  • ⁣⁣Кинза — небольшой пучок;⁣⁣⠀
  • Сметана — 1,5 ст. л.;⁣⁣⠀
  • Брынза — 130 г,⁣⁣⠀

Приготовление:⁣⁣⠀

Сыр натереть на крупном отсеке терки, также можно нарезать его мелким кубиком. Заправить сметаной или майонезом, тщательно перемешать. Этот ингредиент поможет начинке стать единым целым и не выпадать из блинчика.⁣⁣⠀

Если используется не состаренная брынза, можно не добавлять сметану, так как свежий сыр обладает мягкой, мажущейся консистенцией.⁣⁣⠀

⁣⁣Зелень промыть, просушить, мелко нашинковать, добавить к сыру. Снова смешать.⁣⁣⠀

⁣⁣Чтобы сыр немного расплавился, начинять блинчики нужно сразу же после снятия их со сковороды. Также можно их дополнительно поджарить или разогреть в духовке. В такие блины можно положить дольки помидоров, такой вариант тоже многим нравится.⁣⁣⠀

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус поделилась рецептом простой закуски - запеченного сыра фета с зеленым салатом. 

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