С курицей, рыбой и зеленью: диетолог Светлана Фус рассказала, как приготовить полезные начинки для блинчиков
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Как приготовить полезные блинчики?
Диетолог Светлана Фус помимо полезных советов о питании, периодически балует своих подписчиков и рецептами вкусных блюд.
На своей странице в Инстаграм диетолог рассказала, как приготовить вкусные и полезные блинчики, которые не навредят фигуре. А также Светлана Фус написала несколько рецептов полезной начинки для этих блинов: куриную, рыбную и сырную.⠀
Начинка "Куриная"
Ингредиенты:⠀
- Филе курицы — 200 г⠀
- Сметана — 1 ч.л с горкой⠀
- Сыр — 20 г⠀
- Лук — по вкусу⠀
- Соль и перец по вкусу.⠀
Приготовление:⠀
Филе предварительно отварить. ⠀
Лук мелко нарезать и обжарить до золотистости без масла, сыр натереть на терке. Смешиваем филе курицы, сыр, сметану и лук.⠀
Выкладываем начинку и сворачиваем блин. ⠀
Блины с сёмгой
Ингредиенты:
- Слабосоленая семга — 180 г⠀
- Творог — 180 г⠀
Приготовление:
Творог пропускаем через сито.⠀
Смазываем блинчик творогом, поверх выкладываем кусочки семги. Заворачиваем рулетиком и разрезаем по диагонали.⠀
Блины с брынзой и зеленью
Ингредиенты:
- Кинза — небольшой пучок;⠀
- Сметана — 1,5 ст. л.;⠀
- Брынза — 130 г,⠀
Приготовление:⠀
Сыр натереть на крупном отсеке терки, также можно нарезать его мелким кубиком. Заправить сметаной или майонезом, тщательно перемешать. Этот ингредиент поможет начинке стать единым целым и не выпадать из блинчика.⠀
Если используется не состаренная брынза, можно не добавлять сметану, так как свежий сыр обладает мягкой, мажущейся консистенцией.⠀
Зелень промыть, просушить, мелко нашинковать, добавить к сыру. Снова смешать.⠀
Чтобы сыр немного расплавился, начинять блинчики нужно сразу же после снятия их со сковороды. Также можно их дополнительно поджарить или разогреть в духовке. В такие блины можно положить дольки помидоров, такой вариант тоже многим нравится.⠀
Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус поделилась рецептом простой закуски - запеченного сыра фета с зеленым салатом.
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