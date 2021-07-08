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Главное, чтобы сыр не крошился: Светлана Фус рассказала, как приготовить запеченные палочки с фетой

Главное, чтобы сыр не крошился: Светлана Фус рассказала, как приготовить запеченные палочки с фетой
Обновлено 08:30 Сегодня Телеграф

Диетолог Светлана Фус помимо полезных советов о питании, на своей странице в Инстаграм делится различными вкусными рецептами. 

В одном из таких постов, Фус поделилась рецептом простой закуски - запеченного сыра фета с зеленым салатом. Однако, чтобы не навредить фигуре их можно есть 2-3 штучки, в зависимости от размера.

Чтобы приготовить такие палочки нужно взять упаковку сыра фета, отрезать от края аккуратные брусочки шириной 1.5 см, а затем разрезать их по толщине пополам. Главное, чтобы сыр не крошился. По желанию, можно резать сыр и на более крупные куски.⁣⁣⠀

В мисочке разбалтываем яйцо, на тарелку высыпаем молотые сухари из цельнозернового хлеба и панируем кусочки сыра. Сначала обмакиваем в яйце, затем обваливаем в сухарях.⁣⁣⠀

Выкладываем на лист, застеленный пергаментом, сбрызгиваем палочки растительным маслом и ставим лист в верхнюю часть духовки. Включаем верхний нагрев и запекаем палочки несколько минут, до золотистой корочки, поворачивая на бок.⁣⁣⠀

Палочки сервируем с зеленым салатом, томатами, оливками, зеленью. Сыр должен быть теплым.

 
 
 
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Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, "Телеграф" писал, что Владимир Ярославский поделился рецептом кукурузных оладий, которые отлично подойдут на завтрак.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Диетолог, Рецепт, Сыр, Светлана Фус.
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