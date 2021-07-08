Главное, чтобы сыр не крошился: Светлана Фус рассказала, как приготовить запеченные палочки с фетой

Диетолог Светлана Фус помимо полезных советов о питании, на своей странице в Инстаграм делится различными вкусными рецептами.
В одном из таких постов, Фус поделилась рецептом простой закуски - запеченного сыра фета с зеленым салатом. Однако, чтобы не навредить фигуре их можно есть 2-3 штучки, в зависимости от размера.
Чтобы приготовить такие палочки нужно взять упаковку сыра фета, отрезать от края аккуратные брусочки шириной 1.5 см, а затем разрезать их по толщине пополам. Главное, чтобы сыр не крошился. По желанию, можно резать сыр и на более крупные куски.⠀
В мисочке разбалтываем яйцо, на тарелку высыпаем молотые сухари из цельнозернового хлеба и панируем кусочки сыра. Сначала обмакиваем в яйце, затем обваливаем в сухарях.⠀
Выкладываем на лист, застеленный пергаментом, сбрызгиваем палочки растительным маслом и ставим лист в верхнюю часть духовки. Включаем верхний нагрев и запекаем палочки несколько минут, до золотистой корочки, поворачивая на бок.⠀
Палочки сервируем с зеленым салатом, томатами, оливками, зеленью. Сыр должен быть теплым.
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