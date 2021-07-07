"Особые оладьи на завтрак": судья шоу "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить вкусные блинчики из кукурузы

Судья популярного кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский, который ранее поделился рецептом аппетитных френч-тостов, предложил своим подписчиками по-новому посмотреть на кукурузу и приготовить из нее оладьи.

"Недавно, пробуя невероятно молодую и сочную кукурузу, решил сделать из нее особые оладьи. Почему я раньше на завтрак такого не ел? Это же так вкусно!" - пишет у себя на странице в Инстаграм Ярославский.

Кулинар отмечает, что это блюдо можно подавать на завтрак вместе с яйцом пашот или лососем. Также можно добавить в смесь зеленый острый перец.

Ингредиенты:

3 кочана молодой кукурузы (срезанной - 420 г);

2 маленьких яйца,

70 г муки;

соль по вкусу.

Приготовление:

Сначала очистить кочаны, разрезать их пополам поперек, а дальше ножом срезать сладкие зерна. Потом зернышки немного измельчить, но не до состояния каши.

Добавляем яйца, муку, соль и хорошо перемешиваем. Жарим на сковороде на среднем огне с обеих сторон до румяности. А потом еще раз прогреваем с каждой стороны - прямо на сковороде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Ярославський (@yaroslavskyi_vova)

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