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"Особые оладьи на завтрак": судья шоу "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить вкусные блинчики из кукурузы

"Особые оладьи на завтрак": судья шоу "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить вкусные блинчики из кукурузы
Обновлено 11:05 Сегодня Телеграф

Судья популярного кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский, который ранее поделился рецептом аппетитных френч-тостов, предложил своим подписчиками по-новому посмотреть на кукурузу и приготовить из нее оладьи. 

"Недавно, пробуя невероятно молодую и сочную кукурузу, решил сделать из нее особые оладьи. Почему я раньше на завтрак такого не ел? Это же так вкусно!" - пишет у себя на странице в Инстаграм Ярославский.

Кулинар отмечает, что это блюдо можно подавать на завтрак вместе с яйцом пашот или лососем. Также можно добавить в смесь зеленый острый перец.

Ингредиенты: 

  • 3 кочана молодой кукурузы (срезанной - 420 г);
  • 2 маленьких яйца,
  • 70 г муки;
  • соль по вкусу.

Приготовление:

Сначала очистить кочаны, разрезать их пополам поперек, а дальше ножом срезать сладкие зерна. Потом зернышки немного измельчить, но не до состояния каши. 

Добавляем яйца, муку, соль и хорошо перемешиваем. Жарим на сковороде на среднем огне с обеих сторон до румяности. А потом еще раз прогреваем с каждой стороны - прямо на сковороде.

 
 
 
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Публикация от Володимир Ярославський (@yaroslavskyi_vova)

Ранее, Владимир Ярославский рассказывал, как приготовить летнее ризотто с белым вином.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Рецепт, Владимир Ярославский, Мастер-шеф, Оладьи.
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