Гривня "просіла" перед святковими вихідними: курс валют на 24 грудня

НБУ оприлюднив оновлені курси валют

У п'ятницю, 24 грудня, офіційний курс гривні щодо долара США встановлено на рівні 27 грн 27 коп., що на 2 копійки більше у порівнянні з попереднім банківським днем.

Згідно з офіційними даними, які Національний банк України (НБУ) оприлюднив на своєму порталі, євро у п'ятницю коштуватиме 30 грн 85 коп., що на 4 копійки дорожче, аніж учора.

Що стосується іншої іноземної валюти, то польський злотий збільшився на дві копійки — тепер він коштуватиме 6 грн 67 коп., російський рубль вкотре підвищився на одну копійку, в порівнянні з минулим показником. А ось британський фунт стерлінгів упевнено продовжує дорожчати та тепер ціна на нього складає 36 грн 62 коп., що аж на 35 копійок дорожче, аніж у четвер.

Відзначимо також, що такі самі розцінки на валюту утримуватимуться й впродовж тривалих вихідних — 25, 26 та 27 грудня.

Детальний курс валют від Національного банку:

долар США – 27,27 грн (у четвер – 27,25 грн)

євро – 30,85 грн (раніше – 30,81 грн)

злотий — 6,67 грн (напередодні — 6,65 грн)

1 фунт стерлінгів — 36,62 грн (23 грудня — 36,27 грн)

10 російських рублів – 3,70 грн (минулої доби – 3,69 грн)

Розцінки на іноземну валюту у п'ятницю, 24 грудня:

Скріншот з офіційного сайту НБУ

Раніше кореспонденту "Телеграфа" вдалося поспілкуватися відомим українським фінансистом Сергієм Фурсою, який розповів, які зміни у розцінках на валюту варто очікувати на прийдешні свята та чи утримає національна валюта свої "тверді" позиції у 2022 році.