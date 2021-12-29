Укр

Доллар упал, а евро – поднялся: курсы валют на 29 декабря

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
4
Обновленный курс валют на 29 декабря
Обновленный курс валют на 29 декабря

Главный регулятор страны обновил курсы валют

В среду, 29 декабря, официальный курс гривны по отношению к доллару США установлен на уровне 27,2 гривны, что на одну копейку дешевле, чем вчера, а вот евро будет стоить 30,8 гривны, что на три копейки больше, если сравнивать его с предыдущим банковским днем.

По официальной информации, обнародованной Национальным банком Украины (НБУ), доллар в среду подешевел, а евро наоборот — подорожал.

Что касается других "ходовых" иностранных валют, то польский злотый также немного увеличился по отношению к национальной украинской валюте и теперь будет стоить 6,7 гривны. Российский рубль наоборот стал "ниже" на одну копейку по отношению к гривне, а что касается британского фунта, то эта валюта продолжает дорожать и увеличилась в цене на 11 копеек.

Курс валют от Национального банка на 29 декабря:

  • 1 доллар США — 27,2235 грн (в понедельник — 27,2306 грн);
  • 1 евро — 30,8401 грн (ранее — 30,8196 грн);
  • 1 злотый — 6,6942 грн (за предыдущий банковский день — 6,6763 грн);
  • 10 российских рублей — 3,6956 грн (прошлые сутки — 3,7005 грн);
  • 1 фунт стерлингов — 36,6333 грн (накануне — 36,5162 грн).

Подробные расценки на иностранную валюту можно просмотреть ниже:

Курсы иностранных валют от НБУ
Курсы иностранных валют от НБУ

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2022 году правительство снова "порадует" украинцев увеличением тарифов на некоторые коммунальные услуги. Хотя цены на электроэнергию для украинских потребителей все же пообещали снизить.

Теги:
#НБУ #Гривна #Евро #Доллар #Курс валют
Андрей Шевченко
Спорт
Андрей Шевченко и лидер "Дженоа" заразились коронавирусом
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко и лидер "Дженоа" заразились коронавирусом
Дата публикации
Категория
Для многих интенсивность зимней погоды оказалась полной неожиданностью
Забитое метро, километровые пробки и Ад на дорогах: Украину заметает снегом (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский
Санкции против Медведчука расширились на новые каналы и компании: детали
Дата публикации
Категория
Хлебобулочным изделиям прогнозируют скорое подорожание
Украина может остаться без хлеба в 2022 году: эксперты назвали причину
Дата публикации
Категория
Юлия Исай рассказала о трендах 2022
Антитренды на украинцах вижу каждый день, вкус в одежде есть только у 10% - дизайнерка Юлия Исай