Доллар упал, а евро – поднялся: курсы валют на 29 декабря

Главный регулятор страны обновил курсы валют

В среду, 29 декабря, официальный курс гривны по отношению к доллару США установлен на уровне 27,2 гривны, что на одну копейку дешевле, чем вчера, а вот евро будет стоить 30,8 гривны, что на три копейки больше, если сравнивать его с предыдущим банковским днем.

По официальной информации, обнародованной Национальным банком Украины (НБУ), доллар в среду подешевел, а евро наоборот — подорожал.

Что касается других "ходовых" иностранных валют, то польский злотый также немного увеличился по отношению к национальной украинской валюте и теперь будет стоить 6,7 гривны. Российский рубль наоборот стал "ниже" на одну копейку по отношению к гривне, а что касается британского фунта, то эта валюта продолжает дорожать и увеличилась в цене на 11 копеек.

Курс валют от Национального банка на 29 декабря:

1 доллар США — 27,2235 грн (в понедельник — 27,2306 грн);

1 евро — 30,8401 грн (ранее — 30,8196 грн);

1 злотый — 6,6942 грн (за предыдущий банковский день — 6,6763 грн);

10 российских рублей — 3,6956 грн (прошлые сутки — 3,7005 грн);

1 фунт стерлингов — 36,6333 грн (накануне — 36,5162 грн).

Подробные расценки на иностранную валюту можно просмотреть ниже:

Курсы иностранных валют от НБУ

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2022 году правительство снова "порадует" украинцев увеличением тарифов на некоторые коммунальные услуги. Хотя цены на электроэнергию для украинских потребителей все же пообещали снизить.