На каких позициях гривна после Нового года: курс валют на 4 января

Расценки на валюту остались прежними

В первый рабочий день 2022 года Национальный банк Украины (НБУ) сохранил позиции всех основных иностранных валют: доллар США во вторник будет стоить 27 гривен 28 копеек, а евро удержится на уровне 30 гривен 92 копеек. Такие же цены на иностранную валюту были и в пятницу, 31 декабря.

Указанную информацию главный регулятор страны разместил на своем официальном портале.

Следовательно, согласно опубликованным Нацбанком данным, курс польского злотого по отношению к национальной украинской валюте во вторник будет удерживаться на уровне 6,73 грн, британский фунт стерлингов будет стоить 36,84 грн, а российский рубль жители Украины будут покупать по 3,64 грн.

Официальный курс валют на вторник, 4 января:

1 доллар США — 27,28 гривны;

1 евро — 30,92 гривны;

1 злотый — 6,73 гривны;

10 российских рублей – 3,64 гривны;

1 фунт стерлингов — 36,84 гривны.

Более подробно ознакомиться с расценками на иностранную валюту от НБУ можно ниже:

Скриншот с сайта Национального банка Украины

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