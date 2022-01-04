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На каких позициях гривна после Нового года: курс валют на 4 января

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Курс валют на 4 января 2022 года
Курс валют на 4 января 2022 года

Расценки на валюту остались прежними

В первый рабочий день 2022 года Национальный банк Украины (НБУ) сохранил позиции всех основных иностранных валют: доллар США во вторник будет стоить 27 гривен 28 копеек, а евро удержится на уровне 30 гривен 92 копеек. Такие же цены на иностранную валюту были и в пятницу, 31 декабря.

Указанную информацию главный регулятор страны разместил на своем официальном портале.

Следовательно, согласно опубликованным Нацбанком данным, курс польского злотого по отношению к национальной украинской валюте во вторник будет удерживаться на уровне 6,73 грн, британский фунт стерлингов будет стоить 36,84 грн, а российский рубль жители Украины будут покупать по 3,64 грн.

Официальный курс валют на вторник, 4 января:

  • 1 доллар США — 27,28 гривны;
  • 1 евро — 30,92 гривны;
  • 1 злотый — 6,73 гривны;
  • 10 российских рублей – 3,64 гривны;
  • 1 фунт стерлингов — 36,84 гривны.

Более подробно ознакомиться с расценками на иностранную валюту от НБУ можно ниже:

Скриншот с сайта Национального банка Украины
Скриншот с сайта Национального банка Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинское правительство пытается "спасти" жителей страны от сладких газированных напитков введением дополнительного налога.

Теги:
#Украина #НБУ #Курс гривны #Курс валют #Курс доллара
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