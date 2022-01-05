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Доллар дорожает, а евро падает в цене: курс валют на 5 января

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Наталия Чебан Наталия Чебан
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Курс валют на 5 января
Курс валют на 5 января

Главный регулятор предоставил обновленные курсы валют

В среду, 5 января, доллар США подорожает до 27 гривен 29 копеек, а евро, наоборот, снизится в цене до 30 гривен 77 копеек по сравнению с предварительными банковскими данными.

Информацию об обновленных расценках на валюту Национальный банк Украины разместил на странице своего официального портала.

Так, согласно имеющимся данным, главный регулятор страны установил новую цену на польский злотый. В среду он подорожал на одну копейку по отношению к гривне и теперь будет стоить 6 гривен 74 копейки.

Британский фунт стерлингов подешевел на 4 копейки, а российский рубль снизился в цене на 2 копейки по отношению к национальной украинской валюте.

Расценки на иностранную валюту, наиболее пользующуюся спросом среди украинцев:

  • 1 доллар США — 27,29 грн (во вторник — 27,28 гривны);
  • 1 евро — 30,77 грн (вчера — 30,92 гривны);
  • 1 злотый — 6,74 грн (накануне — 6,73 гривны);
  • 10 российских рублей – 3,62 грн (ранее – 3,64 гривны);
  • 1 фунт стерлингов — 36,80 грн (за прошедшие сутки — 36,84 гривны)

Более детально о курсах валют от главного регулятора страны на 5 января:

Расценки на иностранную валюту от Нацбанка
Расценки на иностранную валюту от Нацбанка

Ранее "Телеграф" сообщал, что с 1 января 2022 года в Украине снова выросли тарифы на некоторые коммунальные услуги и подробно рассказал, сколько и за что именно теперь придется платить больше жителям страны.

Теги:
#НБУ #Валюта #Курс гривны #Курс валют #Курс доллара #Официальный курс евро
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