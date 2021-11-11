Українців змусять сплачувати податок на дорогі покупки: хто потрапить під приціл і як покарають ухилянтів

Влада продовжує "радувати" українців планами щодо запровадження нових податків. Чого чекати вже наступного року — розбирався "Телеграф"

У серпні голова парламентського Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетьманцев викликав резонанс у суспільстві заявою про новий податок. Ініціатива отримала назву «податок на дорогі покупки». Щоправда, сам нардеп та фіскали назвали це «непрямими методами контролю за доходами українців».

Чому вводитимуть новий податок

Як повідомили «Телеграфу» у Міністерстві фінансів України, до квітня 2022 року планується розробити законопроєкт, яким перевірчі органи отримають право проводити зіставлення реального способу життя фізособи з наявною інформацією про його доходи та суму сплачених з них податків.

Відповідь Міністерства фінансів

Простіше кажучи, фіскальні органи зможуть стежити за українцями, які роблять надто дорогі, на думку податківців, покупки, що перевищують їхні доходи та активи за звітний період.

У разі виявлення такої невідповідності людині запропонують заплатити 19,5% податку на доходи фізосіб та військового збору на суму перевищення витрат над доходами.

Так, якщо податкова виявить громадянина, який за рік витратив 300 000 гривень, а звітував про отримання доходу 200 000 гривень, йому запропонують доплатити 19,5% від різниці в 100 000 гривень.

Як шукатимуть «ухилянтів» від податків

У ДФС пояснили «Телеграфу», що алгоритм майбутньої роботи фіскалів виглядатиме так:

введення методу контролю за витратами фізичної особи на основі порівняння наявної податкової інформації про розмір податків та витрат фізособи;

наприкінці звітного податкового року проводиться зіставлення інформації щодо кожного платника податків;

у разі, якщо за результатами такого зіставлення витрати виявляться рівними або перевищать граничний кордон (для кожного він свій, — ред.), проводитиметься аналіз джерел отримання доходів для «зайвої» суми витрат;

якщо інформацію про джерело доходів отримати не вдасться, ДФС чи інший перевірчий орган зможе почати щодо фізособи спеціальну перевірку.

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Хто потрапить під приціл

Поки що фіскали не визначилися з конкретним механізмом пошуку майбутніх ухилянтів від податку, які підпадають під нові правила, але, найімовірніше, першими кандидатами стануть покупці нерухомості та дорогих авто. Благо, інформація про нових покупців та власників житла та автотранспорту регулярно оновлюється у відповідних реєстрах прав власності.

У такому разі першими під податковий прес можуть потрапити українські заробітчани, які часто вкладають зароблені в Європі гроші на купівлю нерухомості та авто.

Як раніше писав "Телеграф", також наступного року на українців очікує сплата податку на нерухомість – до 90 гривень за кожен «зайвий» квадратний метр житла.