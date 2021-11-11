Украинцев заставят платить налог на дорогие покупки: кто попадет под прицел и как накажут уклонистов

Власть продолжает "радовать" украинцев планами по введению новых налогов. Чего ожидать уже в следующем году — разбирался "Телеграф"

В августе глава парламентского Комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев вызвал резонанс в обществе заявлением о новом налоге. Инициатива получила название «налог на дорогие покупки». Правда, сам нардеп и фискалы назвали это «непрямыми методами контроля за доходами украинцев».

Почему будут вводить новый налог

Как сообщили «Телеграфу» в Министерстве финансов Украины, до апреля 2022 года планируется разработать законопроект, которым контролирующие органы получат право проводить сопоставление реального образа жизни физлица с имеющейся информацией о его доходах и сумме выплаченных с них налогов.

Ответ Министерства финансов

Проще говоря, фискальные органы смогут следить за украинцами, которые делают слишком дорогие, по мнению налоговиков, покупки, превышающие их доходы и активы за отчетный период.

В случае выявления такого несоответствия, человеку предложат заплатить 19,5% налога на доходы физлиц и военного сбора на сумму превышения расходов над доходами.

Так, если налоговая выявит гражданина, который за год потратил 300 000 гривен, а отчитался о получении дохода в 200 000 гривен, ему предложат доплатить 19,5% от разницы в 100 000 гривен.

Как будут искать «уклонистов» от налогов

В ГФС объяснили «Телеграфу», что алгоритм будущей работы фискалов будет выглядеть следующим образом:

введение метода контроля за расходами физического лица на основе сравнении имеющейся налоговой информации о размере налогов и расходов физлица;

в конце отчетного налогового года проводится сопоставление информации по каждому налогоплательщику;

в случае, если по результатам такого сопоставления расходы окажутся равны или превысят предельную границу (для каждого она своя, — ред.), будет проводиться анализ источников получения доходов для «лишней» суммы расходов;

если информацию об источнике доходов получить не удастся, ГФС или другой контролирующий орган сможет начать в отношении физлица специальную проверку.

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Кто попадет под прицел

Пока фискалы не определились с конкретным механизмом поиска будущих уклонистов от налога, которые подпадают под новые правила, но, скорее всего, первыми кандидатами станут покупатели недвижимости и дорогих авто. Благо, информация о новых покупателях и владельцах жилья и автотранспорта регулярно обновляется в соответствующих реестрах прав собственности.

В подобном случае первыми под налоговый пресс могут попасть украинские заробитчане, которые часто вкладывают заработанные в Европе деньги в покупку недвижимости и авто.

Как ранее писал "Телеграф", также в будущем году украинцев ожидает уплата налога на недвижимость – до 90 гривен за каждый «лишний» квадратный метр жилья.