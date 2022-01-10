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Долар подорожчав, а рубль знизився в ціні: курс валют на 10 січня

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Майже вся іноземна валюта "піднабрала" за свята
Майже вся іноземна валюта "піднабрала" за свята

Найменше "піднявся" польський злотий, стверджують у Нацбанку

Ранок понеділка, 10 січня, більшість іноземних валют зустрічають із невеликим подорожчанням щодо гривні. Так, за різдвяні вихідні долар додав у ціні 4 копійки, зупинившись на позначці 27,49 грн.

Такі цифри повідомляють у Національному банку України.

Зазначимо, що подорожчання зачепило практично всі основні валюти, які користуються популярністю в нашій країні. Виняток склав російський рубль, який дещо "просів" зі своєю вартістю.

Отже, на 10 січня в Україні встановлено такий курс валют:

  • 1 долар США — 27,49 грн (перед святами — 27,45 грн);
  • 1 євро — 31,10 грн (раніше — 31,04 грн);
  • 1 злотий — 6,81 грн (на ранок 6 січня — 6,80 грн);
  • 10 російських рублів — 3,60 грн (раніше — 3,62 грн);
  • 1 фунт стерлінгів — 37,22 грн (попередні показники — 37,17 грн).

Із розцінками на валюти інших держав можна ознайомитись у загальному переліку, поданому Нацбанком.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як в Україні вже у січні зміниться розмір пенсій та яких виплат у 2022 році взагалі очікувати вітчизняним пенсіонерам.

Теги:
#НБУ #Євро #Долар #Рубль #Курс валют #Злотий #Фунт стерлінгів
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