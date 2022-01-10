Долар подорожчав, а рубль знизився в ціні: курс валют на 10 січня

Найменше "піднявся" польський злотий, стверджують у Нацбанку

Ранок понеділка, 10 січня, більшість іноземних валют зустрічають із невеликим подорожчанням щодо гривні. Так, за різдвяні вихідні долар додав у ціні 4 копійки, зупинившись на позначці 27,49 грн.

Такі цифри повідомляють у Національному банку України.

Зазначимо, що подорожчання зачепило практично всі основні валюти, які користуються популярністю в нашій країні. Виняток склав російський рубль, який дещо "просів" зі своєю вартістю.

Отже, на 10 січня в Україні встановлено такий курс валют:

1 долар США — 27,49 грн (перед святами — 27,45 грн);

(перед святами — 27,45 грн); 1 євро — 31,10 грн (раніше — 31,04 грн);

(раніше — 31,04 грн); 1 злотий — 6,81 грн (на ранок 6 січня — 6,80 грн);

(на ранок 6 січня — 6,80 грн); 10 російських рублів — 3,60 грн (раніше — 3,62 грн);

(раніше — 3,62 грн); 1 фунт стерлінгів — 37,22 грн (попередні показники — 37,17 грн).

Із розцінками на валюти інших держав можна ознайомитись у загальному переліку, поданому Нацбанком.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як в Україні вже у січні зміниться розмір пенсій та яких виплат у 2022 році взагалі очікувати вітчизняним пенсіонерам.