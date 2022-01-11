Долар та євро завмерли, а злотий зростає: курс валют на 11 січня
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НБУ оприлюднив курс валюти на вівторок.
Життя в Україні після свят повертається у звичайний розмірений режим, але валютний ринок поки що не поспішає демонструвати будь-які коливання у вартості долара США та євро і після невеликої корекції у понеділок залишив ціну на найпопулярніші іноземні валюти на колишньому рівні.
Про це свідчать дані Національного банку України.
Попри те, що станом на вівторок долар і євро практично не змінили вартості, інші іноземні валюти все ж таки показують коливання. Так майже на п’ять копійок підріс польський злотий, а британський фунт стерлінгів піднявся в ціні на 8 копійок.
Курс найбільш популярних іноземних валют в Україні 11 січня виглядає так:
- 1 долар США = 27,4998 грн;
- 1 євро = 31,116 грн;
- 1 злотий = 6,8662 грн;
- 10 російських рублів = 3,6633 грн;
- 1 фунт стерлінгів = 37,3104 грн.
З повним списком можна ознайомитись нижче:
Як повідомлялося раніше, з 1 січня 2022 року в Україні відбулася низка фінансових змін, які торкнулися багатьох сфер життя пересічних українців. Зокрема, підросли соціальні виплати, але при цьому спостерігається також збільшення тарифів на комуналку.
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