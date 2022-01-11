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Долар та євро завмерли, а злотий зростає: курс валют на 11 січня

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Курс валют в Україні
Курс валют в Україні

НБУ оприлюднив курс валюти на вівторок.

Життя в Україні після свят повертається у звичайний розмірений режим, але валютний ринок поки що не поспішає демонструвати будь-які коливання у вартості долара США та євро і після невеликої корекції у понеділок залишив ціну на найпопулярніші іноземні валюти на колишньому рівні.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Попри те, що станом на вівторок долар і євро практично не змінили вартості, інші іноземні валюти все ж таки показують коливання. Так майже на п’ять копійок підріс польський злотий, а британський фунт стерлінгів піднявся в ціні на 8 копійок.

Курс найбільш популярних іноземних валют в Україні 11 січня виглядає так:

  • 1 долар США = 27,4998 грн;
  • 1 євро = 31,116 грн;
  • 1 злотий = 6,8662 грн;
  • 10 російських рублів = 3,6633 грн;
  • 1 фунт стерлінгів = 37,3104 грн.

З повним списком можна ознайомитись нижче:

Курс валют в Україні на 11 січня
Курс валют в Україні на 11 січня

Як повідомлялося раніше, з 1 січня 2022 року в Україні відбулася низка фінансових змін, які торкнулися багатьох сфер життя пересічних українців. Зокрема, підросли соціальні виплати, але при цьому спостерігається також збільшення тарифів на комуналку.

Теги:
#НБУ #Гривня #Євро #Долар #Рубль #Курс валют #Злотий
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