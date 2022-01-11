Долар та євро завмерли, а злотий зростає: курс валют на 11 січня

НБУ оприлюднив курс валюти на вівторок.

Життя в Україні після свят повертається у звичайний розмірений режим, але валютний ринок поки що не поспішає демонструвати будь-які коливання у вартості долара США та євро і після невеликої корекції у понеділок залишив ціну на найпопулярніші іноземні валюти на колишньому рівні.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Попри те, що станом на вівторок долар і євро практично не змінили вартості, інші іноземні валюти все ж таки показують коливання. Так майже на п’ять копійок підріс польський злотий, а британський фунт стерлінгів піднявся в ціні на 8 копійок.

Курс найбільш популярних іноземних валют в Україні 11 січня виглядає так:

1 долар США = 27,4998 грн;

1 євро = 31,116 грн;

1 злотий = 6,8662 грн;

10 російських рублів = 3,6633 грн;

1 фунт стерлінгів = 37,3104 грн.

З повним списком можна ознайомитись нижче:

Курс валют в Україні на 11 січня

Як повідомлялося раніше, з 1 січня 2022 року в Україні відбулася низка фінансових змін, які торкнулися багатьох сфер життя пересічних українців. Зокрема, підросли соціальні виплати, але при цьому спостерігається також збільшення тарифів на комуналку.