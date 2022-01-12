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Злотий стабільний, а євро підскочив у ціні: курс валют на 12 січня

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Дорожче на копійку стали і долар, і рубль
Дорожче на копійку стали і долар, і рубль

Іноземна валюта демонструє невелике зростання за останню добу

Ранок середи, 12 січня, в Україні починається з невеликого подорожчання майже всіх популярних іноземних валют. Порівняно з попередніми показниками найбільше "підросли" євро — до 31,17 грн, і фунт стерлінгів — до 37,35 грн.

Такі цифри опублікували у пресслужбі Нацбанку України.

Зазначимо, що євро додав у вартості найбільше — одразу шість копійок. Натомість польський злотий залишився абсолютно стабільним проти української гривні.

Отже, 12 січня в країні діятиме такий офіційний курс:

  • 1 долар — 27,50 грн (раніше — 27,49 грн);
  • 1 євро — 31,17 грн (на ранок вівторка — 31,11 грн);
  • 1 злотий – 6,86 грн (без змін);
  • 10 російських рублів — 3,67 грн (раніше — 3,66 грн);
  • 1 фунт стерлінгів – 37,35 грн (11 січня – 37,31 грн).

З розцінками на інші іноземні валюти можна ознайомитись у розгорнутому списку, поданому Національним Банком.

Зазначимо, що не зважаючи на досить тривалу стабільність щодо американської валюти, наша гривня незабаром може трохи похитнутися на валютному ринку. "Телеграф" пояснював, чого слід очікувати найближчим часом від курсу долара і скільки він може за підсумком обійтися.

Теги:
#НБУ #Гривня #Євро #Долар #Курс валют
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