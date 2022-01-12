Злотый стабилен, а евро подскочил в цене: курс валют на 12 января

Иностранная валюта демонстрирует небольшой рост за последние сутки

Утро среды, 12 января, в Украине начинается с небольшого подорожания практически всех популярных иностранных валют. По сравнению с предыдущими показателями, больше всех "подросли" евро — до 31,17 грн, и фунт стерлингов — до 37,35 грн.

Такие цифры опубликовали в пресс-службе Нацбанка Украины.

Отметим, что евро прибавил в стоимости больше всего — сразу шесть копеек. Зато польский злотый остался абсолютно стабилен по отношению к украинской гривне.

Итак, 12 января в стране будет действовать такой официальный курс:

1 доллар — 27,50 грн (ранее — 27,49 грн);

грн (ранее — 27,49 грн); 1 евро — 31,17 грн (на утро вторника — 31,11 грн);

грн (на утро вторника — 31,11 грн); 1 злотый — 6,86 грн (без изменений);

грн (без изменений); 10 российских рублей — 3,67 грн (прежде — 3,66 грн);

грн (прежде — 3,66 грн); 1 фунт стерлингов — 37,35 грн (11 января — 37,31 грн).

С расценками на другие иностранные валюты можно ознакомиться в более развернутом списке, поданном Национальным Банком.

Отметим, что несмотря на весьма продолжительную стабильность по отношению к американской валюте, наша гривна вскоре может слегка пошатнуться на валютном рынке. "Телеграф" объяснял, чего следует ожидать в ближайшее время от курса доллара и во сколько он может по итогу обойтись.