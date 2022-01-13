Укр

Доллар и евро резко подскочили в цене: курс валют на 13 января

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Курсы валют от Нацбанка
Курсы валют от Нацбанка

Иностранная валюта существенно подскочила в цене

В четверг, 13 января, стоимость доллара США будет составлять 27 гривен 70 копеек по отношению к украинской национальной валюте, а евро будет стоить 31 гривну 50 копеек, что на 31 копейку больше по сравнению со вчерашними расценками.

Официальные курсы валют обнародованы Национальным банком Украины (НБУ).

Так, согласно указанной информации, польский злотый в четверг подорожает и будет стоить на 8 копеек больше, чем в среду. Британский фунт стерлингов поднялся в цене на 43 копейки по сравнению с предварительными данными, а вот российский рубль увеличился всего на 5 копеек по отношению к украинской гривне.

Детальнее по расценкам на иностранную валюту:

  • 1 доллар США – 27,70 грн (в среду – 27,50 грн);
  • 1 евро — 31,48 грн (вчера — 31,17 грн);
  • 1 злотый — 6,94 грн (накануне — 6,86 грн);
  • 10 российских рублей – 3,72 грн (ранее – 3,67 грн);
  • 1 фунт стерлингов — 37,78 грн (за прошедшие сутки — 37,35 грн).

Курсы валют от главного регулятора страны на 13 января:

Курсы валют на 13 января
Курсы валют на 13 января

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцам пересчитают пенсии задним числом и подробнее рассказал, кому именно "светит" надбавка к выплатам.

Также напомним, что эксперты пророчат американскому доллару существенный рост в 2022 году, который будет обусловлен значительным повышением расценок на продукты и энергоносители.

Теги:
#НБУ #Курс гривны #Гроші #Курс валют #Курс доллара #Курс евро
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