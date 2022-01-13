Ціни – під наглядом влади: відомі три способи, як зупинити подорожчання продуктів в Україні

Майбутнє підвищення цін на продукти харчування в Україні змушує державу йти на низку кроків.

Серед них — можливе введення продуктових карток для найбідніших верств населення і вже прийняте розширення списку продуктів з фіксованою націнкою менше 10% до кінця карантину через коронавірус.

"Телеграф" поспілкувався з фінансовим експертом та економістом Олексієм Кущем щодо необхідних заходів для стримування зростання цін.

Фахівець нагадав, що в Україні й раніше існувало держрегулювання вартості соціальних продуктів, наприклад, хліба. Але ця схема не працювала через те, що частину товарів продавали на неконтрольованому ринку, а в офіційних торгових мережах обмеження оминали.

Кущ вважає, що держрегулювання цін призведе до корупції та появи дефіциту. Він зазначає, що оператори ринку, які наслідують букву закону, не продаватимуть невигідні товари. Несумлінні — порушуватимуть норми. Для людей і те, і те – не добре.

Три варіанти зниження цін на продукти:

зниження податку на додану вартість із 20 до 5 відсотків, або взагалі до 0%. Для соціальних товарів: яєць, цукру, олії соняшника, хліба, це дозволило б знизити ціни майже на п’яту частину.

держпрограми для переробки сировини, щоб знизити імпорт таких продуктів як борошна, зерно для якого вивозять із України.

виплати для незахищених верств населення. (Як зазначалося раніше, такий проєкт уже створено, — ред.)

Повний тест матеріалу читайте за посиланням: Влада взялася за регуляцію вартості продуктів: що тепер буде з цінами

Раніше "Телеграф" писав про категорії товарів для яких зафіксують максимальну надбавку на 10%.