Ціни – під наглядом влади: відомі три способи, як зупинити подорожчання продуктів в Україні
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Майбутнє підвищення цін на продукти харчування в Україні змушує державу йти на низку кроків.
Серед них — можливе введення продуктових карток для найбідніших верств населення і вже прийняте розширення списку продуктів з фіксованою націнкою менше 10% до кінця карантину через коронавірус.
"Телеграф" поспілкувався з фінансовим експертом та економістом Олексієм Кущем щодо необхідних заходів для стримування зростання цін.
Фахівець нагадав, що в Україні й раніше існувало держрегулювання вартості соціальних продуктів, наприклад, хліба. Але ця схема не працювала через те, що частину товарів продавали на неконтрольованому ринку, а в офіційних торгових мережах обмеження оминали.
Кущ вважає, що держрегулювання цін призведе до корупції та появи дефіциту. Він зазначає, що оператори ринку, які наслідують букву закону, не продаватимуть невигідні товари. Несумлінні — порушуватимуть норми. Для людей і те, і те – не добре.
Три варіанти зниження цін на продукти:
- зниження податку на додану вартість із 20 до 5 відсотків, або взагалі до 0%. Для соціальних товарів: яєць, цукру, олії соняшника, хліба, це дозволило б знизити ціни майже на п’яту частину.
- держпрограми для переробки сировини, щоб знизити імпорт таких продуктів як борошна, зерно для якого вивозять із України.
- виплати для незахищених верств населення. (Як зазначалося раніше, такий проєкт уже створено, — ред.)
Повний тест матеріалу читайте за посиланням: Влада взялася за регуляцію вартості продуктів: що тепер буде з цінами
Раніше "Телеграф" писав про категорії товарів для яких зафіксують максимальну надбавку на 10%.
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