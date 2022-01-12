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Ціни на молоко, яйця, цукор та масло регулюватиме держава: що це означає та як вплине на їхню вартість

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
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Продукти в Україні подорожчають, але не всі Новина оновлена 12 січня 2022, 16:31
Продукти в Україні подорожчають, але не всі

В уряді озвучили 9 нових продуктів, ціну на які зафіксують

Кабмін України розширив список продуктів, на які діятиме фіксована націнка не більше 10% до кінця карантину.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у середу, 12 січня.

Так, максимальна роздрібна націнка на деякі продукти становитиме до 10% від оптово-відпускної ціни з урахуванням рекламних, маркетингових, логістичних та інших послуг. Цим кроком Кабмін хоче стабілізувати ціни на основні продукти в Україні, серед яких:

  • гречана крупа;
  • цукор;
  • пшеничне борошно вищого гатунку;
  • вермішель із вищих сортів пшениці;
  • пастеризоване молоко жирністю 2,5%;
  • соняшникова олія;
  • яйця курячі категорії С1;
  • куряча тушка;
  • вершкове масло жирністю 72,5%.

Раніше у цьому списку були:

  • батон;
  • хліб житньо-пшеничний.

"Телеграф" писав, що через стрибок цін на енергоносії у 2021 році в Україні подорожчають продукти. І не виключено, що держава за прикладом США видаватиме українцям продуктові картки, щоб пом’якшити удар по незахищеним верствам населення. Втім, ця новина викликала безліч обурення серед українців, які бачать у всьому цьому не приклад Штатів, а повернення до талонів на продукти часів СРСР.

Теги:
#Продукти #Кабмін #Подорожчання #Націнка
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