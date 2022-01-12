Ціни на молоко, яйця, цукор та масло регулюватиме держава: що це означає та як вплине на їхню вартість
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В уряді озвучили 9 нових продуктів, ціну на які зафіксують
Кабмін України розширив список продуктів, на які діятиме фіксована націнка не більше 10% до кінця карантину.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у середу, 12 січня.
Так, максимальна роздрібна націнка на деякі продукти становитиме до 10% від оптово-відпускної ціни з урахуванням рекламних, маркетингових, логістичних та інших послуг. Цим кроком Кабмін хоче стабілізувати ціни на основні продукти в Україні, серед яких:
- гречана крупа;
- цукор;
- пшеничне борошно вищого гатунку;
- вермішель із вищих сортів пшениці;
- пастеризоване молоко жирністю 2,5%;
- соняшникова олія;
- яйця курячі категорії С1;
- куряча тушка;
- вершкове масло жирністю 72,5%.
Раніше у цьому списку були:
- батон;
- хліб житньо-пшеничний.
"Телеграф" писав, що через стрибок цін на енергоносії у 2021 році в Україні подорожчають продукти. І не виключено, що держава за прикладом США видаватиме українцям продуктові картки, щоб пом’якшити удар по незахищеним верствам населення. Втім, ця новина викликала безліч обурення серед українців, які бачать у всьому цьому не приклад Штатів, а повернення до талонів на продукти часів СРСР.
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