Ціни на молоко, яйця, цукор та масло регулюватиме держава: що це означає та як вплине на їхню вартість

В уряді озвучили 9 нових продуктів, ціну на які зафіксують

Кабмін України розширив список продуктів, на які діятиме фіксована націнка не більше 10% до кінця карантину.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у середу, 12 січня.

Так, максимальна роздрібна націнка на деякі продукти становитиме до 10% від оптово-відпускної ціни з урахуванням рекламних, маркетингових, логістичних та інших послуг. Цим кроком Кабмін хоче стабілізувати ціни на основні продукти в Україні, серед яких:

гречана крупа;

цукор;

пшеничне борошно вищого гатунку;

вермішель із вищих сортів пшениці;

пастеризоване молоко жирністю 2,5%;

соняшникова олія;

яйця курячі категорії С1;

куряча тушка;

вершкове масло жирністю 72,5%.

Раніше у цьому списку були:

батон;

хліб житньо-пшеничний.

"Телеграф" писав, що через стрибок цін на енергоносії у 2021 році в Україні подорожчають продукти. І не виключено, що держава за прикладом США видаватиме українцям продуктові картки, щоб пом’якшити удар по незахищеним верствам населення. Втім, ця новина викликала безліч обурення серед українців, які бачать у всьому цьому не приклад Штатів, а повернення до талонів на продукти часів СРСР.