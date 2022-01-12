Укр

Цены на молоко, яйца, сахар и масло будет регулировать государство: что это значит и как повлияет на их стоимость

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Продукты в Украине подорожают, но не все Новость обновлена 12 января 2022, 16:31
Продукты в Украине подорожают, но не все

В правительстве озвучили 9 новых продуктов, цену на которые зафиксируют

Кабмин Украины расширил список продуктов, на которые будет действовать фиксированная наценка не более 10% до конца карантина.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 12 января.

Так, максимальная розничная наценка на некоторые продукты составит до 10% от оптово-отпускной цены с учетом рекламных, маркетинговых, логистических и прочих услуг. Этим шагом Кабмин хочет стабилизировать цены на основные продукты в Украине, в числе которых:

  • гречневая крупа;
  • сахар;
  • пшеничная мука высшего сорта;
  • вермишель из высших сортов пшеницы;
  • пастеризованное молоко жирностью 2,5%;
  • подсолнечное масло;
  • яйца куриные категории С1;
  • куриная тушка;
  • сливочное масло жирностью в 72,5%.

Ранее в этом списке были:

  • батон;
  • хлеб ржано-пшеничный.

Ранее "Телеграф" писал, что из-за скачка цен на энергоносители в 2021 году в Украине подорожают продукты. И не исключено, что государство по примеру США будет выдавать украинцам продуктовые карточки, чтобы смягчить удар по незащищенным слоям населения. Впрочем, эта новость вызвала уйму негодования среди украинцев, которые видят во всем этом не пример Штатов, а возврат к талонам на продукты времен СССР.

Теги:
#Продукты #Кабмин #Подорожание #Наценка
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