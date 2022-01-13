Цены - под надзором властей: известны три способа, как остановить подорожание продуктов в Украине
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Грядущее повышение цен на продукты питания в Украине заставляет государство идти на ряд шагов.
Среди них — вероятное введение продуктовых "карточек" для наибеднейших слоев населения и уже принятое расширение списка продуктов с фиксированной наценкой менее 10% до конца карантина из-за коронавируса.
"Телеграф" пообщался с финансовым экспертом и экономистом Алексеем Кущем о необходимых мерах для сдерживания роста цен.
Специалист напомнил, что в Украине и ранее существовало госрегулирование стоимости социальных продуктов, например хлеба. Но эта схема не работала из-за того, что часть товаров продавали на неконтролируемом рынке, а в официальных торговых сетях ограничения обходили.
Кущ считает, что госрегулирование цен приведет к коррупции и появлению дефицита. Он отмечает, что операторы рынка, которые следуют букве закона, не будут продавать невыгодные товары. Нелобросовестные — будут нарушать нормы. Для людей и то, и то — не хорошо.
Три варианта снижения цен на продукты:
- снижение налога на добавленную стоимость с 20 к 5 процентам, или вообще к 0%. Для социальных товаров: яиц, сахара, масла подсолнечника, хлеба это позволило бы снизить цены почти на пятую часть.
- госпрограммы для переработки сырья, чтобы снизить импорт таких продуктов как муки, зерно для которой вывозят из Украины.
- выплаты для незащищенных слоев населения. (Как отмечалось ранее, такой проект уже создан, — ред.)
Полный тест материала читайте по ссылке: Власть взялась за регуляцию стоимости продуктов: что теперь будет с ценами
Ранее "Телеграф" писал про категории продуктов для которых зафиксируют максимальную надбавку в 10%.
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