Цены - под надзором властей: известны три способа, как остановить подорожание продуктов в Украине

Грядущее повышение цен на продукты питания в Украине заставляет государство идти на ряд шагов.

Среди них — вероятное введение продуктовых "карточек" для наибеднейших слоев населения и уже принятое расширение списка продуктов с фиксированной наценкой менее 10% до конца карантина из-за коронавируса.

"Телеграф" пообщался с финансовым экспертом и экономистом Алексеем Кущем о необходимых мерах для сдерживания роста цен.

Специалист напомнил, что в Украине и ранее существовало госрегулирование стоимости социальных продуктов, например хлеба. Но эта схема не работала из-за того, что часть товаров продавали на неконтролируемом рынке, а в официальных торговых сетях ограничения обходили.

Кущ считает, что госрегулирование цен приведет к коррупции и появлению дефицита. Он отмечает, что операторы рынка, которые следуют букве закона, не будут продавать невыгодные товары. Нелобросовестные — будут нарушать нормы. Для людей и то, и то — не хорошо.

Три варианта снижения цен на продукты:

снижение налога на добавленную стоимость с 20 к 5 процентам, или вообще к 0%. Для социальных товаров: яиц, сахара, масла подсолнечника, хлеба это позволило бы снизить цены почти на пятую часть.

госпрограммы для переработки сырья, чтобы снизить импорт таких продуктов как муки, зерно для которой вывозят из Украины.

выплаты для незащищенных слоев населения. (Как отмечалось ранее, такой проект уже создан, — ред.)

Полный тест материала читайте по ссылке: Власть взялась за регуляцию стоимости продуктов: что теперь будет с ценами

Ранее "Телеграф" писал про категории продуктов для которых зафиксируют максимальную надбавку в 10%.