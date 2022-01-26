Доллар по 40 гривен? Что может ждать украинскую валюту и почему

Среди причин — как внешние факторы, так и внутренние.

Украинская гривна может существенно обесценится по отношению к доллару США. Вопреки временным прогнозам аналитиков, стоимость национальной валюты уже упала и может продолжать по ряду причин.

Об этом заявил экономист Алексей Кущ в комментарии телеканалу "Наш". Среди негативных предпосылок, по его мнению, риск вторжения России.

Также на рост стоимости американской валюты может повлиять вероятное увеличение процентных ставок Федеральной резервной системы США. С рынка облигаций внутреннего госзайма Украины при таком сценарии может произойти отток капитала. Также одним из факторов называет и то, что долгосрочные ОВГЗ в стране менее доходные, чем краткосрочные. Для инвесторов это риск, на который они могут не захотеть идти.

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Также волнует их и риск вторжения России в Украину. Нельзя отбрасывать, по мнению эксперта, и возможный энергетический кризис — дефицит газа весной. Нехватка в сфере энергоресурсов может вызвать остановку предприятий перерабатывающей отрасли и украинские товары будут заменять импортными, а это влечет за собой рост спроса на доллары.

Максимально плохой сценарий может привести к стоимости доллара в 36 или 40 гривен — на такие расценки проводил стресс-тестирование Нацбанк Украины.

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