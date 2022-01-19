Укр

Падение гривны: экономисты назвали худший из возможных сценариев

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Падение гривны может продолжаться еще долго
Падение гривны может продолжаться еще долго

Украинская гривна девальвировала быстрее, чем ей предрекали эксперты

Курс национальной валюты серьезно обесценился всего за несколько дней. Так, если 10 января за 1 доллар давали 27,49 грн, то к 17 числу гривна девальвировала до 27,95 грн.

Проблемы с нацвалютой признаются и на официальном уровне. Более того, если бы не поддержка Национального банка, курс гривны мог бы оказаться еще ниже.

НБУ спасает гривну

Как гласит сайт НБУ, с 4 по 14 января главный банк страны продал в ходе валютных интервенций 430 миллионов долларов, вообще не приобретая взамен доллара, что говорит о желании банкиров удержать более высокий курс национальной валюты.

Как прогнозировали "Телеграфу" эксперты в конце декабря, в январе неминуемо должно было случиться снижение курса нацвалюты. Причин тому было немало – рост стоимости энергоресурсов с необходимостью их закупки, появление на руках у бизнеса большой массы гривны из госбюджета и другие. Пик падения стоимости гривны аналитики прогнозировали на середину января, а ее курс мог по итогам месяца снизиться до 28 за 1 доллар.

На деле же, курса 28 к 1 гривна достигла уже в середине месяца, а без политики поддержки НБУ ситуация могла быть еще хуже.

Доллар может быть по 40 гривен

Как пояснил телеканалу "Наш" экономист Алексей Кущ, девальвация гривны в январе совпала с целым рядом других негативных факторов, среди которых:

  • ожидание изменения процентной ставки Федеральной резервной системы США, что скорее всего приведет к оттоку капиталов с рынка украинских ОВГЗ. Проще говоря, гривну будут менять на доллар для ее вывода, что поднимет курс последнего к гривне;
  • доходность краткосрочных ОВГЗ в Украине выше, чем долгосрочных, что сигнализирует о возможном кризисе и побуждает инвесторов выводить доллары из Украины;
  • военная угроза со стороны РФ, которую сами украинцы вряд ли воспринимают всерьез, но это сильно нервирует западных инвесторов;
  • рост цен на импортные энергоресурсы, правда, влияние этого фактора пока невелико.

В будущем, по словам эксперта, ситуация может ухудшиться, поскольку из-за высоких цен на энергоресурсы могут остановиться перерабатывающие отрасли, что повлечет рост импорта, а значит и повышение спроса на американскую валюту с девальвацией гривны.

"Стресс-тестирование коммерческих банков НБУ проводил по двум моделям: курсу 36 грн и 40 грн за доллар. Максимальное сочетание негативных факторов может формировать такие курсы. Но не думаю, что может быть настолько драматично", — успокаивает Алексей Кущ.

Как ранее писал "Телеграф", украинцам предрекают в 2022 году рекордный рост цен на большинство товаров, прежде всего продукты.

Теги:
#Гривна #Кризис #Девальвация гривны #Курс валют
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