Падение гривны: экономисты назвали худший из возможных сценариев

Украинская гривна девальвировала быстрее, чем ей предрекали эксперты

Курс национальной валюты серьезно обесценился всего за несколько дней. Так, если 10 января за 1 доллар давали 27,49 грн, то к 17 числу гривна девальвировала до 27,95 грн.

Проблемы с нацвалютой признаются и на официальном уровне. Более того, если бы не поддержка Национального банка, курс гривны мог бы оказаться еще ниже.

НБУ спасает гривну

Как гласит сайт НБУ, с 4 по 14 января главный банк страны продал в ходе валютных интервенций 430 миллионов долларов, вообще не приобретая взамен доллара, что говорит о желании банкиров удержать более высокий курс национальной валюты.

Как прогнозировали "Телеграфу" эксперты в конце декабря, в январе неминуемо должно было случиться снижение курса нацвалюты. Причин тому было немало – рост стоимости энергоресурсов с необходимостью их закупки, появление на руках у бизнеса большой массы гривны из госбюджета и другие. Пик падения стоимости гривны аналитики прогнозировали на середину января, а ее курс мог по итогам месяца снизиться до 28 за 1 доллар.

На деле же, курса 28 к 1 гривна достигла уже в середине месяца, а без политики поддержки НБУ ситуация могла быть еще хуже.

Доллар может быть по 40 гривен

Как пояснил телеканалу "Наш" экономист Алексей Кущ, девальвация гривны в январе совпала с целым рядом других негативных факторов, среди которых:

ожидание изменения процентной ставки Федеральной резервной системы США, что скорее всего приведет к оттоку капиталов с рынка украинских ОВГЗ. Проще говоря, гривну будут менять на доллар для ее вывода, что поднимет курс последнего к гривне;

доходность краткосрочных ОВГЗ в Украине выше, чем долгосрочных, что сигнализирует о возможном кризисе и побуждает инвесторов выводить доллары из Украины;

военная угроза со стороны РФ, которую сами украинцы вряд ли воспринимают всерьез, но это сильно нервирует западных инвесторов;

рост цен на импортные энергоресурсы, правда, влияние этого фактора пока невелико.

В будущем, по словам эксперта, ситуация может ухудшиться, поскольку из-за высоких цен на энергоресурсы могут остановиться перерабатывающие отрасли, что повлечет рост импорта, а значит и повышение спроса на американскую валюту с девальвацией гривны.

"Стресс-тестирование коммерческих банков НБУ проводил по двум моделям: курсу 36 грн и 40 грн за доллар. Максимальное сочетание негативных факторов может формировать такие курсы. Но не думаю, что может быть настолько драматично", — успокаивает Алексей Кущ.

Как ранее писал "Телеграф", украинцам предрекают в 2022 году рекордный рост цен на большинство товаров, прежде всего продукты.