Доллар в 2022 году: чего ждать от курса и что на него может повлиять

Каким будет курс доллара в Украине в наступающем году, стоит ли закупать валюту прямо сейчас или, напротив, лучше распродать "вечнозеленые"? Такие вопросы традиционно беспокоят украинцев перед каждым новым годом наряду с прочими переживаниями.

По мнению экономиста Сергея Фурсы, курс гривны к доллару в будущем году, если не скажутся внешние факторы, будет достаточно стабильным. Но не все экономические эксперты солидарны с ним, а значит — есть как минимум повод взвесить различные мнения.

Какой курс доллару прогнозируют эксперты в январе — в обзоре "Телеграфа".

Курс будет стабильным

По мнению экономического эксперта Даниила Монина, после Нового года и до Рождества, нацвалюта может укрепиться до 27 гривен за 1 доллар, поскольку экспортеры продолжат продавать валютную выручку, а импорт упадет из-за праздников. То есть спрос на доллар упадет, а с ним — и его обменный курс.

"После Рождества понадобится валюта на покупку энергоресурсов, да и компании, которые традиционно получили в конце года из бюджета много гривны, будут покупать доллар и выводить его заграницу. В итоге к концу января курс может упасть до 27,5-28 гривен", — считает эксперт.

По мнению директора Украинского аналитического центра Александра Охрименко, курс доллара в январе может несколько упасть до 28 гривен, что является сезонным фактором. К примеру, в январе 2021 года курс проседал до 28,4 гривны. Также повлияют и другие факторы.

Александр Охрименко

"3 января Украине предстоит заплатить долги, скорее всего будем снова закупать энергоресурсы, что несомненно опустит вниз курс, но уже в феврале ситуация стабилизируется примерно до 27,5 гривны за доллар", — считает собеседник "Телеграфа".

Лишь бы политика не вмешалась

Экономист Алексей Кущ прогнозирует стабильный курс на январь, в пределах 27-27,5 грн за доллар.

"Негативным фактором влияния на обменный курс несомненно будет рост цен на энергоресурсы, но это будет компенсироваться доходами от экспорта и ростом учетной ставки НБУ. Последнее оставит иностранцев, которые продают доллары и вкладываются в государственные ценные бумаги. Резко обрушить курс гривны могут разве что внешне- или внутриполитические негативные события", — говорит о факторах влияния на курс собеседник "Телеграфа".

По мнению финансового аналитика Василия Невмержицкого, в праздничные дни курс доллара может несколько измениться и с сегодняшних 27,2 грн вырасти до 27,4 грн. Случится это главным образом за счет слабого предложения на рынке из-за новогодних отпусков и возмещения компаниям НДС, который будет меняться на гривну.

Василий Невмержицкий

Еще сильнее курс может "просесть" в первой половине января, поскольку на это время придутся возможные закупки дорогих энергоносителей и выплаты иностранным компаниям за работы и услуги в Украине.

"Дорогие энергоресурсы означают, что на их покупку потребуется много долларов, а получение иностранными компаниями гривны повлечет за собой их обмен на доллары и вывод заграницу, что опять же снизит курс. Тут курс гривны к доллару может составить 27,7-27,8", — поясняет аналитик.

Впрочем, во второй половине месяца вступят в силу факторы "за" более высокий курс гривны к доллару.

"Начнут заходить деньги за агроэкспорт и их будет много – рекордный урожай в стране плюс рост цен на продукты, даст немалую долларовую массу для обмена внутри Украины. Добавьте к этому 12 миллиардов долларов от заробитчан. Денег в стране много, так что, думаю, к концу месяца курс будет 27-27,5 гривен. Конечно, если не повлияют какие-то политические факторы", — уточняет Василий Невмержицкий.

Стоит отметить, что пока накануне Нового года доллар немного потерял по отношению к гривне.