Долар у 2022 році: чого чекати від курсу і що на нього може вплинути

Яким буде курс долара в Україні наступного року, чи варто закуповувати валюту прямо зараз чи, навпаки, краще розпродати "вічнозелені"? Такі питання традиційно непокоять українців перед кожним новим роком поряд із іншими переживаннями.

На думку економіста Сергія Фурси, курс гривні до долара наступного року, якщо не позначаться зовнішні фактори, буде досить стабільним. Але не всі економічні експерти солідарні з ним, а отже є принаймні привід зважити різні думки.

Який курс долару прогнозують експерти у січні — в огляді "Телеграфа".

Курс буде стабільним

На думку економічного експерта Данила Моніна, після Нового року і до Різдва, нацвалюта може зміцнитись до 27 гривень за 1 долар, оскільки експортери продовжать продавати валютний виторг, а імпорт впаде через свята. Тобто попит на долар впаде, а з ним і його обмінний курс.

"Після Різдва знадобиться валюта на купівлю енергоресурсів, та й компанії, які традиційно отримали наприкінці року з бюджету багато гривні, купуватимуть долар і виводитимуть його закордон. У результаті до кінця січня курс може впасти до 27,5-28 гривень", — вважає експерт.

На думку директора Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, курс долара у січні може дещо впасти до 28 гривень, що є сезонним фактором. Наприклад, у січні 2021 року курс просідав до 28,4 гривні. Також вплинуть інші чинники.

Олександр Охріменко

"3 січня Україна має заплатити борги, швидше за все знову закуповуватимемо енергоресурси, що безсумнівно опустить вниз курс, але вже в лютому ситуація стабілізується приблизно до 27,5 гривні за долар", — вважає співрозмовник "Телеграфа".

Аби політика не втрутилася

Економіст Олексій Кущ прогнозує стабільний курс на січень у межах 27-27,5 грн за долар.

"Негативним фактором впливу на обмінний курс безсумнівно буде зростання цін на енергоресурси, але це компенсуватиметься доходами від експорту та зростанням облікової ставки НБУ. Останнє залишить на ринку капіталів іноземців, які продають долари та вкладаються в державні цінні папери. Різко обрушити курс гривні можуть хіба що зовні або внутрішньополітичні негативні події", — говорить про фактори впливу на курс співрозмовник "Телеграфа".

На думку фінансового аналітика Василя Невмержицького, у святкові дні курс долара може дещо змінитись і з сьогоднішніх 27,2 грн. зрости до 27,4 грн. Станеться це головним чином за рахунок слабкої пропозиції на ринку через новорічні відпустки та відшкодування компаніям ПДВ, який буде обмінюватися на гривню.

Василь Невмержицький

Ще сильніший курс може "просісти" у першій половині січня, оскільки на цей час припадуть можливі закупівлі дорогих енергоносіїв та виплати іноземним компаніям за роботи та послуги в Україні.

"Дорогі енергоресурси означають, що на їх купівлю знадобиться багато доларів, а отримання іноземними компаніями гривні спричинить їх обмін на долари і виведення закордон, що знову ж таки знизить курс. Тут курс гривні до долара може становити 27,7-27,8", – пояснює аналітик.

Втім, у другій половині місяця набудуть чинності фактори "за" вищого курсу гривні до долара.

"Почнуть заходити гроші за агроекспорт і їх буде багато – рекордний урожай у країні плюс зростання цін на продукти, дасть чималу доларову масу для обміну всередині України. Додайте до цього 12 мільярдів доларів від заробітчан. Грошей у країні багато, тож, думаю, до на кінець місяця курс буде 27-27,5 гривень. Звичайно, якщо не вплинуть якісь політичні чинники", — уточнює Василь Невмержицький.

Варто зазначити, що поки що напередодні Нового року долар трохи втратив по відношенню до гривні.