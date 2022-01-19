Падіння гривні: економісти назвали найгірший із можливих сценаріїв

Українська гривня девальвувала швидше, ніж їй пророкували експерти

Курс національної валюти серйозно знецінився лише за кілька днів. Так, якщо 10 січня за 1 долар давали 27,49 грн, то до 17 числа гривня девальвувала до 27,95 грн.

Проблеми із нацвалютою визнаються і на офіційному рівні. Мало того, якби не підтримка Національного банку, курс гривні міг би виявитися ще нижчим.

НБУ рятує гривню

Як повідомляє сайт НБУ, з 4 по 14 січня головний банк країни продав у ході валютних інтервенцій 430 мільйонів доларів, взагалі не купуючи долара, що говорить про бажання банкірів утримати більш високий курс національної валюти.

Як прогнозували "Телеграфу" експерти наприкінці грудня, у січні неминуче мало статися зниження курсу нацвалюти. Причин тому було чимало – зростання вартості енергоресурсів із необхідністю їх закупівлі, поява на руках бізнесу великої маси гривні з держбюджету та інші. Пік падіння вартості гривні аналітики прогнозували на середину січня, а її курс міг за підсумками місяця знизитись до 28 за 1 долар.

Насправді ж, курсу 28 до 1 гривня досягла вже в середині місяця, а без політики підтримки НБУ ситуація могла бути ще гіршою.

Долар може бути по 40 гривень

Як пояснив телеканалу "Наш" економіст Олексій Кущ, девальвація гривні в січні збіглася з низкою інших негативних факторів, серед яких:

очікування зміни процентної ставки Федеральної резервної системи США, що швидше за все призведе до відтоку капіталів із ринку українських ОВДП. Простіше кажучи, гривню мінятимуть на долар для її виведення, що підніме курс останнього до гривні;

прибутковість короткострокових ОВДП в Україні вища, ніж довгострокових, що сигналізує про можливу кризу та спонукає інвесторів виводити долари з України;

військова загроза з боку РФ, яку самі українці навряд чи сприймають серйозно, але це дуже нервує західних інвесторів;

зростання цін на імпортні енергоресурси, щоправда, вплив цього фактора поки що невеликий.

У майбутньому, за словами експерта, ситуація може погіршитися, оскільки через високі ціни на енергоресурси можуть зупинитися переробні галузі, що спричинить зростання імпорту, а значить і підвищення попиту на американську валюту з девальвацією гривні.

"Стрес-тестування комерційних банків НБУ проводив за двома моделями: курсом 36 грн і 40 грн за долар. Максимальне поєднання негативних факторів може формувати такі курси. Але не думаю, що все може бути настільки драматичним", — заспокоює Олексій Кущ.

Як раніше писав "Телеграф", українцям пророкують у 2022 році рекордне зростання цін на більшість товарів, насамперед продукти.