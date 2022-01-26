Долар за 40 гривень? Що може чекати на українську валюту і чому

Серед причин як зовнішні чинники, так і внутрішні.

Українська гривня може суттєво знецінитись по відношенню до долара США. Попри часові прогнози аналітиків, вартість національної валюти вже впала і може продовжувати з низки причин.

Про це заявив економіст Олексій Кущ у коментарі телеканалу "Наш". Серед негативних передумов, на його думку, є ризик вторгнення Росії.

Також зростання вартості американської валюти може вплинути ймовірне збільшення відсоткові ставки Федеральної резервної системи США. З ринку облігацій внутрішньої держпозики України за такого сценарію може статися відтік капіталу. Також одним із факторів називає і те, що довгострокові ОВДП у країні менш прибуткові, ніж короткострокові. Для інвесторів це ризик, на який вони можуть не захотіти йти.

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Також хвилює їх і ризик вторгнення Росії до України. Не можна відкидати, на думку експерта, і можливу енергетичну кризу — дефіцит газу навесні. Нестача у сфері енергоресурсів може викликати зупинку підприємств переробної галузі та українські товари замінятимуть імпортними, а це тягне за собою зростання попиту на долари.

Максимально поганий сценарій може призвести до вартості долара 36 чи 40 гривень — на такі розцінки проводив стрес-тестування Нацбанку України.

Раніше "Телеграф" писав про рекомендацію для українців щодо валютних операцій та економічні ризики України на думку аналітика Вадима Йосуба.