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От 32 до 95 гривен за доллар: эксперт рассказал, что будет с курсом валюты в случае вторжения РФ

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Андрей Шевчишин дал прогноз курса валют на случай наступления РФ
Андрей Шевчишин дал прогноз курса валют на случай наступления РФ

В самом худшем сценарии доллар может взлететь в цене до 95 гривен.

Тема полномасштабного вторжения России на территорию Украины в последнее время обсуждается все чаще. Не дает покоя этот вопрос и финансовым аналитикам, которые предполагают скачек доллара до 50-55 гривен, если Путин все-таки решит наступать.

Такое мнение озвучил один из аналитиков Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии "Деньги.ua".

По его оценкам, в случае наступления РФ курс доллара будет зависеть от множества факторов — от локализации военных действий и сроков их введения, до ответа этому со стороны банковской системы, властей, уровня мобилизации населения и даже поведения в этом случае субъектов рынка и бизнеса.

Шевчишин отметил, что по исторической аналогии оценить курс доллар тяжело, поскольку военные действия в Украине в 2015 году сопровождались падением гривны на 63% за год, а в Грузии в 2008 году национальная валюта упала почти на 10%. При этом во время военных действий в странах Африки падение валюты за год превышало 70%.

Так, в зависимости от сценариев и масштабов войны можно предположить, что гривна рискует упасть от 10% до 70%, то есть от 31,7 грн/доллар до 95 грн/ доллар.

При чем 70%, отмечает эксперт, это сценарий тотальной войны и существенного уничтожения экономики, что выглядит очень маловероятным.

"50-55 грн. за доллар — это промежуточный сценарий", — резюмировал аналитик.

Ранее "Телеграф" сообщал, каким будет курс валют в марте 2022 года и чем аналитики объясняют стремительное падение гривны.

Теги:
#Украина #Прогноз #Курс доллара #Андрей Шевчишин
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