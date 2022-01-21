Падение гривны продолжится? Аналитики озвучили курс доллара на март

Стоимость гривны напрямую зависит от ситуации на восточной границе Украины.

Устойчивое падение национальной валюты Украины с начала года в основном связано с продолжающимся наращиванием сил России у ее западной границы.

Такое мнение высказали изданию Liga.net эксперты и представители банковских структур.

Они отметили, что гривна перешла к падению в средине ноября после того, как в западных СМИ начали активно освещать тему возможной подготовки Россией начала вторжения в Украину.

Старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович указал, что наибольший скачок стоимости доллара был замечен 13 января. В этот день с российской стороны прозвучали заявления о том, что переговоры между Москвой и НАТО не были успешными, а также, что военные советники "предложили варианты действия" российскому президенту Владимиру Путину.

Вместе с тем опрошенные изданием аналитики отмечают, что экономических причин для девальвации гривны нет.

Также они проявили осторожность с прогнозами о том, каким будет курс гривны в марте, при этом некоторые из них озвучили разные цифры от 27,5 грн/$ до 29 грн/$.

Елена Белан из Dragon Capital уверена, что если удастся достичь деэскалации на границе, то курс вполне может вернуться к 27 гривен за доллар, в противном случае падение продолжится. При этом она отмечает, что повторения ситуации 2014-15 годов уже не будет.

Как сообщалось ранее, в период с 4 по 14 января НБУ продал валюты на 430 миллионов долларов, что свидетельствует о том, что там стараются удержать курс гривны на более высоком уровне. Без его участия стоимость доллара в Украине могла бы подняться еще сильнее.