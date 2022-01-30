Россияне призвали не допустить войны с Украиной: кто выступил против Путина

Подписанты говорят, что бросают вызов "партии войны".

В России ряд деятелей науки, политики и культуры начали сбор подписей против возможного вторжения в Украину.

Соответствующий документ под названием "Лишь бы не было войны!" уже подписали музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, писатель Виктор Шендерович и другие.

Они отметили, что напряжение в мире продолжает расти, а в информационном пространстве появляется все больше информации о подготовке возможного вторжения.

"Граждане России фактически становятся заложниками криминального авантюризма, в который превращается внешнеполитическая линия России", — сказано в тексте документа.

Подписанты указывают, что в российском обществе не ведется диалог о необходимости начала такой войны, а на телевидении представлена лишь позиция сторонников военных действий

"Наша позиция предельно проста: России не нужна война с Украиной и Западом. Нам никто не угрожает, на нас никто не нападает", — отмечают они.

Подписавшие документ люди заявляют, что сделают все возможное, чтобы предотвратить войну, "а если потребуется, то и остановить ее".

Кроме вышеупомянутых деятелей культуры, свои подписи поставили режиссеры Гарри Бардин, Владимир Мирзоев, поэтесса Вероника Долина, историки Андрей Зубов, Борис Соколов, правозащитники Лев Пономарев, Зоя Светова, Светлана Аннушкина, политики Григорий Явлинский, Лев Шлосберг, Анатолий Чубайс и другие.

Как сообщалось ранее, в настоящее время у границ Украины находится около 100 тысяч российских военнослужащих. Стягивание войск началось осенью 2021 года, тогда же в западных СМИ появились сообщения о том, что Россия готовится к началу полномасштабного вторжения.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что угроза вторжения сейчас не выше, чем в 2021 году и призвал не пугать граждан.

В западных СМИ после этого появилась информация о том, что из-за разных оценок исходящей от России угрозы между ним и президентом США Джо Байденом возникли разногласия. Сам Зеленский это опровергает.