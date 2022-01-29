Не только вторжение: названа еще одна российская угроза Украине

РФ выставила жесткие условия Западу, заранее понимая, что их отвергнут

Россия продолжает повышать "ставки", систематически выставляя "сумасшедшие" ультиматумы Америке и НАТО по гарантиям безопасности, в которых речь идет о нерасширении Альянса на территории стран бывшего Союза, а также выводе военных сил из трех стран Балтии. Понимая при этом, что на уступки Запад уж точно идти не собирается, РФ может начать действовать со стороны торговых отношений с Украиной.

Об этом в комментарии корреспонденту "Телеграфа" заявил экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, глава Луганской военно-гражданской администрации и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука.

По его словам, российская сторона имеет достаточно широкое поле для действий, однако сконцентрировалась исключительно на вопросах об отношениях с украинским государством.

По мнению экс-министра, отношения России и Украины включают в себя не только возможность усиления агрессии РФ и вторжения на украинские территории, но и мощный комплекс торговых отношений между этими странами.

В качестве примера Тука привел информацию, которая сейчас активно распространяется в росСМИ по внедрению Беларусью ряда торгово-экономических ограничений на поставку в Украину дизельного топлива, которое она якобы использует исключительно для того, чтобы уничтожать мирное население Донбасса.

Отметим, что более подробно с позицией бывшего министра можно ознакомиться в материале "Телеграфа": "В феврале Путин начнет делать то, ради чего выдвинул Западу невыполнимые условия".

Также напомним, что из-за возможного усиления агрессии со стороны российской стороны Соединенные штаты Америки отправили Украине еще одну партию летального оружия.

Кроме этого "Телеграф" сообщал, что известный украинский журналист и редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил, что Россия стала заложницей "ловушки", когда развернула войну с украинским государством, отметив, что все же рассчитывать на то, что на 8 году противостояние агрессор успокоится и отступит, не стоит.