Будет ли вторжение России: главное из пресс-конференции Зеленского

Глава государства поговорил с журналистами о России, США и НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 28 января, провел пресс-конференцию для представителей западных СМИ. Их общение длилось около часа, и за это время с его стороны прозвучал ряд заявлений по поводу вторжения России и возможностей урегулирования ситуации на Донбассе.

За его выступлением наблюдал "Телеграф", который собрал для вас основные заявления Зеленского.

Угроза вторжения

Президент заявил, что осведомлен о ситуации на границе Украины "лучше, чем любой другой президент", а потому призвал западные СМИ не пугать украинцев новостями о возможном вторжении России. Он также предложил журналистам посетить Киев и убедиться, что там на улицах не стоят танки.

Вместе с тем он уделил довольно много внимания теме сдерживающих санкций против России. В частности он указал, что считает "не честным" их введение после начала вторжения и отметил, что тогда они уже будут не нужны.

США и НАТО

Зеленский опроверг информацию о том, что после его разговора с президентом США Джо Байденом между ними возникли какие-то разногласия и недопонимание. Однако он сказал, что хорошо понимает, что происходит в Украине, а Байден хорошо понимает, что происходит в США.

Также глава государства отметил, что надеется на то, что Байдену удастся запустить трехсторонний саммит США-Украина-Россия и что это поможет завершить войну.

Вместе с тем начало полномасштабного вторжения, говорит Зеленский, затронет не только Украину, но и страны НАТО. Он также отметил, что некоторые из них когда-то входили в состав СССР и легко могут стать мишенью для России. При этом он задал журналистам вопрос о том, станет ли Альянс их защищать и будут ли за них умирать люди из других стран.

Российская угроза

Зеленский рассказал, что считает главной угрозой для Украины внутреннюю дестабилизацию, с чем соглашаются западные партнеры. Кроме того, он довольно резко ответил на предложение главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможности встретится с Владимиром Путиным в Москве, Санкт-Петербурге или Сочи для проведения переговоров по "нормализации отношений".

Украинский президент отметил, что не видит смысла в переговорах с россиянами, если во время встречи не будут обсуждаться вопросы Донбасса. Также он раскритиковал то, что Россия проводит постоянные военные учения вблизи границ Украины, назвав это "мазохизмом". Вместе с тем он подчеркнул, что украинцы этого не боятся.