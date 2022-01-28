Укр

Зеленский ответил на приглашение приехать в Россию

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Владимир Зеленский Новость обновлена 28 января 2022, 18:52
Владимир Зеленский

Украинский президент назвал позицию РФ безрезультатной и предложил договариваться.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложения главы МИД России Сергея Лаврова приехать в Россию на переговоры.

Свою позицию он озвучил западным журналистам во время пресс-конференции.

Он не стал скрывать своего возмущения по поводу того, что российская сторона отказалась обсуждать вопросы Донбасса.

"Тупо цинизм хай-левел (высокого уровня, — ред.). Как я не могу говорить о Донбассе? Весь мир говорит о Донбассе, а мне, президенту Украины, все равно, что происходит у меня на моих границах?", — сказал он.

Зеленский заявил, что готов ко встрече в любом формате, но не на таких условиях. Также он не понял, почему его приглашают в Сочи.

"Покататься на лыжах?.. Ну давайте встретимся в Одессе, покупаемся в море", — ответил он.

Глава государства предложил провести встречу, чтобы обсудить более серьезные вопросы, например обмен пленными. При этом он указал, что позиция России безрезультатная и направлена на то, чтобы "кого-то поломать".

Как сообщалось ранее, по последним данным, рядом с восточными рубежами нашей страны сейчас находится около 127 тысяч военнослужащих РФ, однако Зеленский призвал не сеять панику среди украинцев, хоть и подтвердил, что вероятность вторжения есть.

Тем временем в Госдуме РФ заявили, что Россия не будет воевать с Украиной, однако не стали комментировать призывы начать официальные поставки оружия боевикам т.н. "ЛДНР".

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#Украина #Россия #Сергей Лавров #Владимир Зеленский
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